63 barodan ortak açıklama: İstismarın meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz

63 baro tarafından yapılan ortak açıklamada mağdur çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesi ile ilgili yasa tartışmalarının “cinsel istismar failine af” anlamına geleceği vurgulandı.

2016 yılından beri çeşitli gerekçelerle kamuoyunun da etkilenmesi amaçlanarak gündeme getirilen mağdur çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesi halinde “cinsel istismar failine af” olarak adlandırılan yasa tartışmalarının kaygı ve üzüntü ile izlendiği vurgulanan açıklamada; “Fail ile çocuk arasındaki farkın 10 mu yoksa 15 mi olması halinde af getirilmelidir gibi tamamen çocuk zararına, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren yasa tasarısı tartışmaları çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez. Yargıtay’ın son kararlarında kabul gören; mağdurun yaşının bilinmediğine dair hata savunmasına dayanak olarak belirlenen; geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam ettiği, mağdurun şikayetçi olmaması , ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçeler beraat kararlarının ve erken yaşta evliliklerin yasallığının alt yapısını hazırlamaktadır” denildi.

‘TARTIŞMALAR İSTİSMAR FAİLLERİNE YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTE’

Yargı organlarınca suç oluşturan bir fiil tartışılırken; kamu yararı, mağdurun rızası, sanığın iyi hali gibi beraat gerekçelerinin, günü kurtaracak sonuçlar sağlamakla beraber, cinsel istismar faillerine yol gösterici nitelikte olduğunun altı çizilen açıklamada; “Medeni Kanun uyarınca 16 yaşındaki çocukların hakim kararı ile evlenmesi dahi çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenleme olarak kabul edilmesi gerekirken, TCK'nın cinsel istismarda 15 yaşın altında rızanın tartışılamayacağına dair emredici düzenlemelerinin ihlali pahasına hukuksal gerekçe oluşturmak hiçbir şekilde çocuk yararına olarak değerlendirilemez. Bu olumsuz kararların üstüne bir kez daha çocuklara ‘cinsel istismarcılar’ ile evlenmeleri halinde ‘çocuk olma’ haklarından feragat etme zorunluluğu daha yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. Eğitiminden yoksun, fiziksel ve psikolojik gelişiminin üzerinde sorumluluklar yüklenmek zorunda kalan, oyun oynama şansı olmayan, ‘çocuk anne’ olmak zorunda bırakılan ve hepsinden önemlisi kadına dönük şiddetin temel nedenlerinden biri olan ‘erken evlilik’ adı altında ömür boyu istismara maruz bırakılan çocuklar maddi manevi varlıkları yok edilmiş bireyler haline geleceklerdir” denildi.

‘EVLENME YAŞI 18 OLDUĞU KOŞULSUZ OLARAK YASALARLA BELİRLENMELİ’

Evlenme yaşının 18 olduğunun yasalarla koşulsuz olarak belirlenmesi talep edilen açıklamada şöyle denildi:

“Çocukların törenle evlenmesine göz yuman gerçekleştiren izleyenlere ceza uygulaması getirilmelidir. Sağlık meslek mensupları ve kamu görevlilerinin çocuk cinsel istismarını bildirim konusunda takdir yetkisi olmamalı , buna yol açacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen nedenlerle çocuklarla her türlü cinsel davranış suçtur. Bunun dışında cebir tehdit hile iradeyi sakatlayan nedenler olmaksızın, çocukların akranlar arası ilişki olarak adlandırabileceğimiz cinsel davranışlar konusu yasada ayrıca düzenlenmelidir. Bilinmelidir ki , ‘cinsel istismarcıya’ af niteliğindeki hiçbir yasal düzenleme hukuken ve vicdanen kabul görmeyecektir. O nedenle diyoruz ki; çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz.”

İMZA ATAN BAROLAR

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Batman Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı

Bilecik Barosu Başkanlığı

Bitlis Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı

Bolu Barosu Başkanlığı

Burdur Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Çanakkale Barosu Başkanlığı

Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı

Erzincan Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Giresun Barosu Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı

Iğdır Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Kars Barosu Başkanlığı

Kastamonu Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı

Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kilis Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı

Konya Barosu Başkanlığı

Kütahya Barosu Başkanlığı

Malatya Barosu Başkanlığı

Manisa Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Muğla Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı

Osmaniye Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı

Zonguldak Barosu Başkanlığı

(HABER MERKEZİ)

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