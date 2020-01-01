01 Ocak 2020 19:24
Son Güncellenme Tarihi: 01 Ocak 2020 23:03

Iğdır'da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Iğdır'da Umut A. adlı erkek, boşanmak isteyen 24 yaşındaki eşi Ebru A.'yı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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25 Kasım'da yapılan bir eylemde elinde 'Ayrımcılığa ve kadın cinayetlerine karşı yürüyoruz!' yazılı döviz tutan kadın

Fotoğraf: Evrensel

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    Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır'da bir Umut A. (29) adlı erkek, eşi Ebru A.'yı (24) öldürdü.

    Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce eşinden ayrılarak Iğdır'a geldi.

    Akşam saatlerinde Ebru A.'nın Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evine gelen Umut A, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına ateş etti, ardından kendisini de göğsünden vurdu.

    Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Katil Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

    Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

    BOŞANMA DAVALARI VARMIŞ

    Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Ebru A.'nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

    Ebru A. ile Umut A. arasında geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi'nde görülen boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Olayla ilgili Iğdır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

    "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin’de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir."

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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