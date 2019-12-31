31 Aralık 2019 15:22

2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 

2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

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    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

    KCDP tarafından yapılan açıklamada "Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha çok arttığını her gün sokaklarda, her ay raporlarımızda söylüyoruz. 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanması için kadınların gösterdiği çabayı yetkili kurum ve kuruluşlar göstermiyor. Yasayı etkin bir şekilde uygulamadıkları 2019 yılında da 474 kadın kardeşimiz erkek şiddeti ile öldürüldü. Kadınların evde, yol kenarında, denizde, dere kenarında şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu durumlarla çokça karşılaştık. Yangın veya intihar süsü verilmiş kadın cinayetleri oldu. Koruma altında ve boşanma davası çıkışında kadınlar öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü. Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan kadın öldürüldü. Tüm dünyaya dalga dalga yayılan erkek şiddetine karşı ortaya çıkan Las Tesis performansına polis şiddetle müdahale etti, gözaltı yaptı" değerlendirmesi yapıldı. 

    KCDP'nin açıkladığı rakamlara göre 2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 134’ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u  amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19’u tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) tarafından açıklanan verilere göre 2016'da 328 kadın, 2017'de 409 kadın, 2018'de 440 kadın öldürüldü. (HABER MERKEZİ)

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