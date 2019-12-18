Mersin'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldüren katil gözaltına alındı

Mersin'de 6 çocuk annesi Emine D. (39), eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan Emine D. ve eşi H.D.'nin seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri zili çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise Emine D.'nin vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Komşularla konuşan ve evde arama yapan polis, H.D.'nin eşini bıçaklayıp evden kaçtığını belirledi.

Emine D.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kadını öldürdükten sonra kaçan katil H.D. yakalanıp gözaltına alındı. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)

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