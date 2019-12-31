Ankara'da kadın cinayeti: 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Genç kadının eşi S. Koyuncu, eşinin babası C. Koyuncu ve annesi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre kadın cinayeti, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S. Koyuncu, akşam eve geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında ölü buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. 1 yıllık evli olan Nazmiye Koyuncu'nun cansız bedeni evde polisin yaptığı incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kadının yakınları eve akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nin eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Nazmiye Koyuncu'nun cansız bedeni, yakınları tarafından hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi. Genç kadın, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)

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