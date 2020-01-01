01 Ocak 2020 14:40

Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü'nden geçişlerin fiyatı yüzde 14 zamlandı.

Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

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    Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.

    Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak. Ücretlere KDV'nin dahil olduğu belirtildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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