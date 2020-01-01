01 Ocak 2020 14:40
Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü'nden geçişlerin fiyatı yüzde 14 zamlandı.
Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA
Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.
Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak. Ücretlere KDV'nin dahil olduğu belirtildi. (EKONOMİ SERVİSİ)
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