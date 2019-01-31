31 Ocak 2019 12:11
Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2019 17:43

Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!

Avrasya Tüneli’ne yüzde 38 zam yapıldığının duyurulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur.

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Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!

Fotoğraf: DHA

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    Avrasya Tüneli’ne zam yapıldığının duyurulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı “Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur” açıklaması yaptı. 

    Sabah saatlerinde, kamuoyuna net bir şekilde, “1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için ise 48.10 TL olarak belirlenmiştir” duyurusu yapılmıştı.

    Yüzde 38’lik zam duyurusunun ardından Bakanlık konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı: "2018 yılında otomobiller için 23.30 TL ve minibüsler için 34.90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır."

    MANİFESTOYU GÖLGELEMESİN DİYE Mİ?

    Bakanlığın ‘zam sehven duyuruldu geri çekildi’ duyurusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel yönetim manifestosunu açıkladığı saatlere denk gelmesi, “Zamma gelen tepkiler manifestoyu gölgelemesin diye mi, kalem kalem açıklanan Avrasya Tüneli zamlı geçiş tarifesi geri çekildi” yorumları yapıldı.

    GEÇİŞ GARANTİSİ TUTMADI, FARK HERKESTEN ALINIYOR

    Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Tarifesi en son 1 Temmuz 2018’de zamlanmıştı.

    Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısı yüzde 14 arttı.

    İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan ve 1.2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli’nden iki yılda (Aralık 2018 itibariyle) yaklaşık 31.5 milyon araç geçti. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor.

    Tünel için 2017’de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verilmişti. Eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine’den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi yapıldı.

    Avrasya Tüneli’ne Hazine tarafından verilen araç geçiş garantisi yıllık 25.6 milyon. İki yılda tünelden geçen araç sayısı ile devletin verdiği garantinin  20 milyon altında kaldı.

    Aradaki fark da Hazine’den , (1 yılda 3 milyar TL) çıkıyor. Bu da, geçenlerin pahalı geçtiği tünel için aracı olsun olmasın ya da köprüden geçsin geçmesin herkesin aradaki farkı ödediği anlamına geliyor.

    DİĞER GEÇİŞLER DE FAHİŞ ZAMLANMIŞTI

    Bu yılın başında Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 44’lük zam gelmiş, 2018 yılında 71.75 TL olan 1. sınıf bir aracın geçiş ücreti yeni yıl ile birlikte 103.05 TL’ye yükselmişti.

    İşletmesi, Osmangazi Köprüsü gibi özel şirkette olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretlerine yüzde 100’ü geçen zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11.5 TL, 7.40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15.65 TL’ye yükseltilmişti.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine de 1 Ocak 2019 tarihi itibariye yüzde 47 zam yapılmıştı. Üçüncü köprüye yapılan zam hem gelişte hem gidişte ücret alındığı için duble hissedilen bir artış olmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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