Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine gelen fahiş zam TBMM gündeminde

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi.

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL’ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL’ye yükseltildi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NE GELEN ZAM MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Osmangazi Köprüsü’ne gelen yüzde 43.6 oranındaki fahiş zamma ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a bir soru önergesi yöneltti. Yapılan bu fahiş zammın gerekçesini soran CHP’li Şeker “Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında firmalardan ve vatandaşlardan fedakarlık isteyen AKP iktidarı Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin olarak da döviz kuru üzerinden Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu’nun oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den bir fedakarlıkta bulunmasını talep etti mi?” dedi.

2010 yılının Ekim ayında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımına başlanan ve 2016 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Osmangazi Köprüsünün halk aleyhine düzenlemeler içeren yapım sözleşmesi ve fahiş geçiş ücretleri ile kamuoyunda yoğun tartışmalara sebep olduğunu hatırlatan Şeker, “Günlük ortalama 40 bin araç geçişinin garanti edildiği sözleşmede garanti edilen geçiş sayısının altında kalınan geçiş ücretleri sözleşme gereğince dolar bazında Hazine tarafından Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu’nun oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’ye ödeniyor. Bugüne dek garanti edilen geçiş ücretine hiçbir şekilde ulaşmayan Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine 2019 yılının ilk gününde geçiş ücretlerine yapılan yüzde 43.6 oranında zam yapıldı” dedi.

‘VATANDAŞIN SIRTINA AĞIR BİR ÖDEME YÜKLENDİ’

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve diğer devlet otoyollarına 2019 yılı için zam yapılmazken Osmangazi Köprüsü için ödenen en düşük geçiş ücreti 71.75 TL’den 103.05 TL’ye çıkarıldı” diye konuşan Şeker, devletin açıkladığı resmi enflasyonun çok üzerinde yapılan bu fahiş zam ile garanti edilen geçiş ücretinin daha da altında kalınacağını, Hazine’ye yani vatandaşın sırtına çok daha ağır bir ödeme yükü yükleneceğini belirtti.

AKP döneminde yapılan diğer Yap-İşlet-Devlet modellerinin de Hazine üzerinde büyük yük yarattığını hatırlatan Şeker, “Kamu Özel İşbirliği ile yapılan elektrik enerji santralleri, şehir hastaneleri, köprüler, otoyollar o işletmeyi kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın her bir vatandaşımızı ağır yükümlülükler altına sokmakta, vatandaşın cebindeki deliği büyütmekte” dedi.

YANITLANMASI İSTENEN SORULAR

* Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine yapılan bu fahiş zammın gerekçesi nedir?

* Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında firmalardan ve vatandaşlardan fedakarlık isteyen AKP iktidarı Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin olarak da döviz kuru üzerinden Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu’nun oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den bir fedakarlıkta bulunmasını talep etti mi?

* Devlet tarafından yapılan ve işletilen köprü ve otoyollara zam yapılmazken Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine bu denli fahiş zam yapılabilmesi Yap-İşlet-Devlet modelinin vatandaş aleyhine bir sistem olduğu anlamına mı gelmektedir?

* Açıldığı günden bugüne dek Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısının aylara ve yıllara göre dağılımı nedir?

* Bu süre zarfında garanti edilen toplam araç sayısı ve garanti edilen bu sayıya ulaşılamadığı için Hazine tarafından ilgili şirkete ödenen miktar ne kadardır?

* Bahse konu bu fahiş geçiş ücreti zammına ilişkin atmayı düşündüğünüz bir adım var mı?

* Kamu Özel ortaklığı ile ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin sözleşmeleri gereğince, 2019 yılı için Hazine üzerinde yaratması beklenen maddi yükün ne kadar olacağı öngörülmektedir?

* Kamu Özel ortaklığı ile ülke genelinde yapılan elektrik enerji santrallerinin sözleşmeleri gereğince, 2019 yılı için Hazine üzerinde yaratması beklenen maddi yükün ne kadar olacağı öngörülmektedir?

* 2019 yılı için Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacaktır?

* 2018 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araç sayısı kaçtır? Sözleşme gereğince garanti edilen araç geçiş sayısının ne kadar altında kalınmıştır? Zorunlu geçiş uygulamasına rağmen, garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılamadığı için Hazine tarafından ilgili şirkete ne kadar ödeme yapılmıştır?

* Şehir içlerinde bulunan ve ücretsiz olması gerekirken ücrete tabi tutulan gişelerin kaldırılması düşünülmekte midir? (HABER MERKEZİ)

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