Osmangazi Köprüsü işletmecisi: Köprü geçiş fiyatı dolarla belirleniyor

Hükümetin Türk Lirası kullanılmasına yönelik yönlendirmelerine rağmen anlaşmaları dolarla yapması fahiş zamlara neden oluyor. Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zammın nedeninin de köprü işletmecisinin kararı nedeniyle değil, sözleşme gereği olduğu ortaya çıktı.

Osmangazi Köprüsü işletmecisi Otoyol AŞ'nin Genel Müdürü Bülent Esendal, kendilerinin ücret tarifesini değiştiremeyeceklerini ve zammın kur farkından kaynaklandığını söyledi. Bu durumun Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptıkları sözleşme gereği olduğunu belirten Esendal, bankalara olan borçlarının da döviz cinsinden olduğunu söyledi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yaklaşık yüzde 50'lik zamla 71.75 liradan 103.05 liraya yükseldi. Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kurunun 3.77 olduğunu ifade ederken 2 Ocak 2019 tarihi için geçerli dolar kuru olan 5.2810'u baz aldıklarını ve ortaya bu zammın çıktığını belirtti.

Esendal, finansmanın uluslararası piyasalardan ve döviz cinsinden sağlandığı ve tümünün geri ödenmesinin aynı döviz cinsi üzerinden yapılması zorunlu olduğunu söyledi ve sözleşmelerin de bu nedenle döviz üzerinden belirlendiğini belirtti.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL HESAPLANDI

Otoyol AŞ'nin veya ortaklarının ücret belirlemesinde karayolları ile yapılan işletme sözleşmesi gereği bir dahli olmadığını anlatan Esendal, "Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işin yapımına ve işletilmesine yönelik olarak imzalanan sözleşme gereğince görevli şirketin ya da ortaklarının ücret belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir müdahalesi de söz konusu değildir. İmzalanan bu sözleşmede yeni ücretin belirlenmesi için 2 Ocak günü için belirlenen T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksinin kullanılması tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Tüketici Fiyat Endeksi ve dolar kuru hesabı ile köprünün fiyatının belirlendiğini anlatan Esendal, "2019 Yılı Osmangazi Köprüsü 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti = 71.75TL (2018 Yılı 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti) x 5.2810/3.7719 x 1.02564 = 103.03TL olarak hesaplanmıştır" dedi.

Esendal, Osmangazi Köprüsü ile yılda zaman yakıt ve emisyondan 600-650 milyon dolar arası tasarruf yapıldığını savundu.

YENİ ŞAFAK DA ZAMMI ELEŞTİRMİŞTİ

Yeni Şafak'ın "Fahiş zamma tepki çığ gibi" başlıklı haberinde "Osmangazi Köprüsü ve bağlantı otoyol geçiş ücretlerine fahiş oranlarda zam yapıldığı eleştirilmişti. Haberde "Dolar geçen yıl yüzde 39.5 değerlenmesine karşın köprünün geçiş zammının artış oranı yüzde 43,6 oldu. Bu aşırı zammın, sürücüleri İDO’ya yönlendireceği ifade ediliyor" denilmişti.