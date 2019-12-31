Siyasi partilerden 2020 için yeni yıl mesajları

Yeni yıla ilişkin açıklama yapan Emek Partisi, HDP ve CHP emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesini istedi. 2019 yılında da Sarayın şatafatına milyonlarca lira harcanırken, milyonlarca kişiye işsizlik ve yoksulluğun düştüğü belirtilen açıklamalarda, dünyanın birçok yerinde eşitlik, özgürlük ve barış talepleriyle büyüyen mücadelelere dikkat çekildi. 2020 yılı için “direnişlerin ve mücadelelerin aydınlığının yarattığı umutla geliyor” denildi.

EMEP: 2020 GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELENİN AYDINLIĞINDA UMUTLA GELSİN!

Yeni yıl ile ilgili bir açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, “İş, ekmek ve özgürlük için örgütlü mücadelenin ve kazanımların yılı olsun” dedi.

2019 yılı emperyalist kapitalist sistemin çelişkilerinin derinleştiği bir yıl olarak geride kaldığını vurgulayan Selma Gürkan, “Neoliberal politikalar bu çelişkilerin faturasını dünya emekçileri ve halkları için daha da ağırlaştırırken, dünyanın dört bir yanına yayılan halk hareketleri ve direnişlerini de beraberinde getirdi” dedi.

"DÜNYA EMEKÇİLERİ VE HALKLARI İNSANCA YAŞAM TALEBİNDEN VAZGEÇMEDİ"

Dünya emekçileri ve halkalarının işsizlik, yoksulluk, kölece çalışma ve yaşama koşullarının derinleştiği bir tabloda, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarda süren emperyalist savaş politikalarının gölgesinde insanca bir yaşam talebinden vazgeçmediğini ifade eden Gürkan şunları söyledi: “Ekvator, Şili, Dominik, Haiti, Honduras, Gine, Lübnan, Cezayir, Sudan, Irak, Fransa, Finlandiya, ABD, Venezuella, Bolivya gibi en gelişmiş kapitalist emperyalist ülkeden, en geri ekonomiye sahip ülkelere kadar işçi ve emekçiler başta olmak üzere halkların ayağa kalktığı bir yılı geride bırakıyoruz. Dünyanın dört yanından yükselen direnişlerde işçi ve emekçiler önemli rol oynadılar. Kadınlar ve gençler en ön saflarda talepleri ile yer aldılar.”

"TÜRKİYE’DE EMEK HAREKETİ BU YILA DAMGA VURDU"

2019 yılının Türkiye’de ekonomik krizin faturasının tek adam iktidarı eliyle işçi sınıfına ve halklara kesildiği bir yıl olduğunun altını çizen Gürkan, “Yükselen işsizliğin, gasbedilen hakların, patronlara getirilen vergi aflarının, halkın seçtiği belediyelere atanan kayyımların yılı olduğu kadar, gençliğin “susamam” seslerinin, “adalet” diyen milyonların, “ölmek istemiyoruz” diyen kadınların da yılı oldu! İzban grevi, TÜPRAŞ işçilerinin TİS mücadelesi, TARİŞ işçilerinin örgütlenme mücadelesi, Soma işçilerinin hak kayıplarına karşı direnişleri, Birleşik Metal-İş Sendikası işçilerinin hak talepli eylemleri, Saya işçilerinin ortak mücadelesi sonucu kazanımla biten eylemleri ve kamu emekçilerinin TİS talepli eylemleri ile işçi ve emek hareketi bu yıla damgasını vurdu” dedi.

"2020, DİRENİŞLERİN VE MÜCADELELERİN AYDINLIĞININ YARATTIĞI UMUTLA GELİYOR"

AKP iktidarının tüm demokrasi ve barış taleplerini ezme girişimlerine karşı demokrasi mücadelesinin güçleri, işçi ve emekçiler barış, eşitlik ve özgürlük taleplerinde ısrar ederken iktidarın gerici kuşatmasını dağıtacak bir mücadele potansiyelini biriktirdiğinin altını çizen Gürkan, “2019 egemenlerin, ezenlerin yarattığı karanlık tablonun yanısıra emekçilerin ve halkların demokrasi, barış ve hak talepleriyle atıldıkları mücadelenin aydınlığıyla değişebileceğini göstererek gidiyor. 2020 direnişlerin ve mücadelelerin aydınlığının yarattığı umutla geliyor. 2020 dünyada ve ülkede esen gerici dalganın kırılması için ezilenlerin ve halkların direnişlerinin ve kazanımlarının büyüdüğü, tek adam yönetiminin gerici saldırılarına karşı demokratik halk muhalefetinin güçlendiği yıl olsun. İş, ekmek ve özgürlük için örgütlü mücadelenin ve kazanımların yılı olsun!” dedi.

HDP: 2020 UMUDUN BÜYÜDÜĞÜ BİR YIL OLACAK

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli 2020 yılı için yaptıkları ortak açıklamada dünya genelinde eşit, özgür, demokratik yaşam yaratma arayışı ve mücadelesinin 2019 yılına damgasını vurduğu belirtildi. Açıklamada, “Toplumsal yaşama karşı saldırılara dünya halkları direnerek cevap vermiştir. Bu anlamıyla 2020 yılı, geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz mücadelelerin yükseleceği; Kürt halkının siyasi iradesine kayyım atama cüretini gösterenlerin, o anlayışlarıyla beraber tarihin çöplüğüne göndermek için adımların atılacağı bir yıl olacaktır” denildi.

HDP'nin şubat ayında 4. Olağan Kongresi’ni toplayacağı hatırlatılan açıklamada, toplumsal ve siyasal muhalefetin ortak mücadelesinin gelişmesi; demokratik değişim ve yeni bir demokratik iktidar için siyasal ortamın olgunlaşması adımlarını atmaya devam edecekleri ifade edildi. Açıklamada, “Halklarımıza özgürlük, eşitlik ve huzur dolu bir yıl diliyoruz. Tüm halklarımızın 2020 yılını kutluyoruz. 2020’de, mücadeleyle yeni yaşamı yaratacağımıza, demokrasi, barış ve adalete, özgürlük ve eşitliğe ulaşacağımıza inanıyoruz” denildi.

CHP: SARAYIN ŞATAFATINA MİLYONLAR, MİLYONLARA İŞSİZLİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da yaptığı açıklamayla 2019'un emekçiler için açlığın, işsizliğin ve güvencesiz koşulların, çalışırken ölümün dayatıldığı bir yıl olduğunu söyledi. İktidar ve Saray rejiminin lüks ve şatafata milyonlar harcarken, 2019 yılı insanların açlık ve sefaletten kaynaklı toplu intiharlar ile yaşamına son verdiği bir yıl olarak geride kaldığına dikkat çeken Ağbaba, “Sarayın günlük harcaması 4,5 milyon TL yani 225 bin asgari ücrete denk gelirken bu yıl geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeni ile en az 45 yurttaş intihar etti. 2019 yılında Türkiye’de işsiz sayısı 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine yükseldi. Türkiye de geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona yükselirken, ülkemizdeki geniş tanımlı işsiz sayısı dünyada 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktı” dedi.

Türkiye'nin 2 bin 324 TL net asgari ücret ile yine AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke olmaya devam ettiğini belirten Ağbaba, memura toplu sözleşmede yüzde 4 zam verildiğini ve memurların yüzde 70’inin yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini kaydetti. 8 milyon civarında asgari ücretin altında yaşam savaşı verdiğini söyleyen Ağbaba, 2019 yılında en az 1620 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybederken, hayatını kaybeden çocuk işçi sayısının ise en az 20 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ YIL MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında 31 Mart seçimlerine atıfta bulunarak, “2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen ‘her şeyin güzel’ kılındığı 2019’un umut dolu devamıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, yeni yıla dair yayımladığı mesajında şöyle dedi:

“2019, ‘Kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görenlere’ karşı, fikri ve vicdani özgürlüğü savunanların yılıdır. Bu sayededir ki 2019 yılında, Mart’ın sonunu bahar kıldık.

2020, komşularımızla barış içinde yaşamak isteyenlerin, fabrika bacalarının yeniden tütmesini, çiftçimizin tarlasıyla, çocuklarımızın bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimle buluşmasını isteyenlerin sesinin yükseldiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen ‘Her şeyin güzel’ kılındığı 2019’un umut dolu devamıdır.” (HABER MERKEZİ)

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