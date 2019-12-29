29 Aralık 2019 02:02

Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?

2020’ye az bir zaman kala, 2019’un nasıl geçtiği de tartışmalar arasında. Peki 2019’da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk? İşte küçük bir liste. 

dizi afişlerinden kolaj

Kolaj: Evrensel

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    Gözde TÜZER 
    İstanbul

    MUCİZE DOKTOR 

    2019’un eylülünde başlayan Mucize Doktor bir anda perşembe günlerinin vazgeçilmezi oldu Türkiye için. Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, bir Kore yapımı uyarlamasıydı “Mucize Doktor”. Türkiye’deki izleyicilerin kalbini fetheden FOX dizisi, kısa zaman içinde raytinglerde birinci sırayı almayı başardı. 

    Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alıyor Mucize Doktor. 
    Mafyalı, ağalı, kadına şiddetin hemen her türlüsünü gördüğümüz ve genelde “kötülerin” kazandığı dizileri izlediğimiz bu dönemde Mucize Doktor, konusuyla izleyicinin kalbine girmeyi başardı. 

    BEHZAT Ç – BİR ANKARA POLİSİYESİ 

    Yılların Behzat Ç’si. Ankara’da cinayet büronun amiri. Başı Ercüment Çözer’le belada. 6 yıllık aranın ardından BluTV’de internet dizisi olarak geri dönmüştü. Yayımlandığı dönemde tüm Türkiye’deki yalnızları aynı sahneye ağlatan, aynı karaktere güldüren, aynı umudu aşılayan… Uzun lafın kısası: Aynı anı yaşatan efsane dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, tüm bölümleriyle beraber yeni sezonuyla BluTV’ye taşınmıştı. Ancak Blu TV, dizinin ikinci sezonunun 2020 yılında yayımlanmayacağını duyurdu.
    Ancak BluTV, Behzat Ç. dizisinin spin-off projesi olan yeni bir dizi yayımlayacağını duyurdu. ‘Saygı’ isimli dizi, Behzat Ç’nin en sevilen karakterlerinden biri olan ve yıllar içinde dizinin değişmezlerinden biri haline gelen Ercüment Çözer karakterine odaklanacak. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı dizinin 2020 yılında yayımlanacağı açıklandı.

    KURULUŞ OSMAN

    Senenin tartışmalı yapımlarından biri de “Kuruluş Osman”dı. Halkın vergileriyle yayın hayatına devam eden TRT’de yayımlanırken; bütçesi ve özellikle halktan toplanan vergilerle yayınlanması nedeniyle büyük tartışmalara neden olan “Diriliş Ertuğrul”un final yapması sonrası başladı Kuruluş Osman. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunun anlatılacağı iddiasıyla yayına başlayan dizi, ATV ekranlarda yayınlanıyor. 

    ÇUKUR 

    Aslında bu sezonun değil, son yılların en tartışmalı dizilerinden biri “Çukur”. Çatışma sahneleri, silah özendiriciliği, uyuşturucu ve mafya ilişkileriyle Meclis gündemine kadar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor.” dedi dizi için. RTÜK ise yoğun olarak şikayet edilen Çukur’a ceza üstüne ceza verdi. Psikologlar ise diziden sonra bir kez daha uyardı, dizilerde şiddetin bu kadar yoğun olması, şiddetin bir sorun çözme biçimi olarak algılanmasına yol açıyor. Ancak Çukur hayranları bu duruma tepkili: “Sanki herkes çok temiz. Diziyi zorla izletmiyorlar ya. Seveni çok ki reytingi yüksek.” 

    HEKİMOĞLU 

    Bir dönem Türkiye televizyonlarının en sevilen konusu doktorlar ve hastanelerdi. Aslında dünyada hâlâ yoğun bir şekilde doktor dizileri izlenmeye devam ediliyor. Onlardan bir tanesi de nevi şahsına münhasır Dr. Gregory House yani “House M.D.” dizisinin kahramanı. Türkiye’de de Dr. House’un uyarlama dizisi 2019’un son ayında yayına girdi. “Hekimoğlu” adıyla. Türkçeye çevrilirken verilen isim biraz tartışmalı olsa da izleyiciler ilk bölümü beğendi. 

    ATİYE

    Netflix ikinci Türk dizisi Atiye (The Gift) 2019’un son günlerinde tanıtıldı ve tam olarak beklenen merakı da yarattı. Beren Saat ve Mehmet Günsur’un başrollerini paylaştığı dizinin konusu da Göbeklitepe olunca haliyle büyük bir heyecan da oluşturdu. 27 Aralık’ta Netflix üzerinden 190 ülkeye yayımlanmaya başlayacak olan 8 bölümden oluşan dizinin ilk sezonunun senaryosunu Jason George ve Nuran Evren Şit birlikte kaleme aldı. Fantastik ve aksiyon türündeki dizi Yazarı Şengül Boybaş’ın “Karakalem ve Dünyanın Uyanışı” adlı eserinden uyarlandı. Bu arada dizinin Göbeklitepe turizmi için ilgi yaratacağı da tahmin ediliyor. 

    CHERNOBYL

    Doktorların araştırmalarına rağmen çare bulamadığı kanser oranlarının korkunç boyutlara taşındığı bugün, bir anda Çernobil’i anlatan bir diziyle karşılaştık 2019’da “Chernobyl”. Dizi, 1986 yılında Ukrayna’da Çernobil nükleer santralindeki patlama ve sonrasında yaşananları konu ediyor.

    Dizinin 2019 yılının en iyi dizisi olduğu eleştirmenlerce dile getirildi zaten. beIN CONNECT’te yayımlanan dizinin Senaristi Craig Mazin, bir nükleer reaktörün çalışma şekliyle ilgili bilgi alabilmek için bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yazılı ifadeler ve tarihçilerin materyalleri olmak üzere birçok kaynağa başvurdu. Özellikle radyasyonun etkilerini gösteren sahneler, facianın kurbanlarının başına gelenleri gösterirken onların neler yaşadığına ve hislerine tanıklık etmemizi sağladı.  Dizi 1986’da gerçekleşen olayla ilgili olsa da, 2019 yılında bile güncel hissettirebiliyor.

    ATEŞ KRALLIKLARI

    2019’un Türkiye’de en tartışılan dizilerinden biri de Suudi yapımı “Ateş Krallıkları.” Osmanlı karşıtı ve 40 milyon dolar bütçeli Arap dizisi özellikle yapımcısının “Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini” söylemesiyle tartışmalara yol açtı. Dizi Mısır’da Memlüklerin son günlerini ve bölgenin 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolüne geçişini anlatıyor. Dizinin ilk bölümü 17 Kasım’da yayımlandı. 40 milyon dolar bütçeli dizinin sloganı ise “Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu”.
    Dizinin yönetmenliğini ise Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yapıyor.

    BLACK MİRROR 

    Sene başında yeni bir haber geldi dizilerden. Artık seçmeli bölüm izleyebilecektik. İlk yapım da Black Mirror’dı. Netflix’in ilk interaktif yapımı 3 Ocak’ta geldi. “Black Mirror Bandersnatch” Başından itibaren yaptıkları seçimlerle filmin nasıl ilerleyeceğine izleyiciler karar verdi. Bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı. Fionn Whitehead’ın canlandırdığı genç oyun geliştirici, film boyunca birtakım seçimlerle karşı karşıya geldi. Burada kurgu ile gerçeğin bir araya geçtiğini gördük. Film, izleyicilerin gidişatına karar verebileceği şekilde interaktif olarak ilerledi. 

    GAME OF THRONES

    8 sezon izledik, 73 bölüm bekledik. Bıkmadık, usanmadık, bekledik ve sonunda final sezonunu gördük. Game of Thrones… Taht oyunları 2019’da final yaptı. Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones (Taht Oyunları), 8 sezon 73 bölümün ardından sona erdi ve kült diziler bölümünde kendi yerini bulmayı başardı. Dizinin final sezonu eleştirmenler ve izleyiciler tarafında memnuniyetle karşılanmadı hatta dizinin en önemli karakterlerinden birinin dönüşümü büyük tepki çekti. HBO, Amerika Birleşik Devletleri’nde son sezonun her bölümünün ortalama 43 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdığını, 7. sezona göre izleyicisini 10 milyon artırdığını açıkladı.

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