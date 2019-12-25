Kanal İstanbul Projesi'ne nasıl itiraz edilir?

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüş ve önerilerinin alınması üzerine askıya çıkarıldı. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, projeye ilişkin görüş ve itirazlar için örnek itiraz dilekçesi ve yönerge hazırladı.

“Kanal İstanbul” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu önceki gün askıya çıktı. Projeye ilişkin görüş ve itirazlar 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilecek.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu projeye ilişkin itirazın ya da görüş bildiriminin nasıl yapılacağına dair örnek itiraz dilekçesi ve yönerge hazırladı. Dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Yurttaşlar, dilekçelerini İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Beşiktaş ve Ataşehir’de bulunan binalarına elden, fax veya mail yoluyla ve CİMER vasıtasıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilecek. (HABER MERKEZİ)

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