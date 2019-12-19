19 Aralık 2019 13:47

Ekoloji Birliği: Kanal İstanbul durdurulmalı, Türkiye kurtulmalı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yapan Ekoloji Birliği, projenin geri dönüşü imkansız ekolojik hasarlara sebebiyet vereceğini ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

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    Ekoloji Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul'a dair ilgili açıklamaları üzerine proje ile ilgili bir açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesine dair "Masrafı gerekirse hazineden karşılarız” ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Açlık ve yoksulluğun dibe vurduğu, hazinenin boşaldığı, krizin yükünün işçi ve emekçilere yıkıldığı ortamda böyle bir açıklama ancak yeni rant alanları konusunda ısrarı ortaya koymaktadır, kabul etmiyoruz” denildi.

    "SU HAVZALARINA VE TARIMA DARBE"

    Kanal İstanbul projesinin en başta canlıların yaşam kaynağı olan su havzalarının ve ormanların yok edilmesine neden olacağının altı çizilen açıklamada şöyle denildi: Kanalın açılmak istendiği bölge su ve tarım havzası yanında ormanlarıyla da oksijen deposu özelliği taşıyor. Kanal çevresinde tuzlanma nedeniyle sular içilmez, topraklar ekilmez olacak. Bu bölge başta ayçiçeği olmak üzere tahıl depomuz özelliğini sürdürebilmelidir. Kanal açıldığında akıntı etkilenecek, denizin ekosistemi bozulacak. Buna kanaldan çıkacak toprakla Karadeniz kıyılarının doldurulması da eklenince ekosisteme zararı büyüyecek. Kuş göç yolu bozulacak ve sulakların kuruması göçmen kuşları etkileyecek. Doğanın dengelerinden biri olan kuşların yok olmasının olumsuz etkileri görülecek.

    "EKONOMİK VE SİYASİ YÖNDEN DE OLUMSUZ"

    İktidarın gerekçelerinin inandırıcı olmadığı ifade edilen açıklamada “Montrö Anlaşması ile güvenceye alınan boğazlar, kanal aracılığıyla yok edilmek isteniyor. 'Paralı geçiş yapılacak' dense de gemi ve tankerler zorlanamayacak. Yani ücretsiz geçiş hakkı iptal edilemeyeceğinden Kanal İstanbul’dan gelir elde edilemeyecek. Ekonomik olarak yeni rant alanı olarak görülen Kanal İstanbul projesinin siyasi gerekçesi de dillendiriliyor" denildi.

    "GÖRSEL DE İNANDIRICI DEĞİL"

    Ekoloji Birliği’nin önceliğinin İstanbul ve çevresi, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinin ekolojik anlamda olumsuz etkilenmesini önlemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kanal İstanbul, Marmara Denizi'ni daha da kirleterek tamamen oksijensiz hale getirecektir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin nasıl olacağını gösterdiği görsel, tehlikenin boyutunu göstermektedir. Görsel süslenerek yapılmış olsa da 'yeni' bir şehir yaratılmasının tehlikesi dikkate alınmamış.

    Ekoloji Birliği’nin de katıldığı TMMOB’in maddeleştirilen görüşleri de şöyle:

    • Projeyle yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde doğal orman yok olacak
    • Proje kentte ve bölgede geri dönüşü imkansız ekolojik hasarlara sebebiyet verecek
    • Proje kentin üst ölçekli planına sonradan işlenmiştir ve plan ana kararlarıyla çelişmektedir
    • Proje güzergahında üç aktif fay hattı bulunmakta, deprem ve tsunami riski de içermektedir
    • Proje ile tüm nüfus ve istihdam dengesi altüst olacak
    • Kanal nedeniyle heyelan, toprak kaymaları ve sıvılaşma tehlikesi yüksektir
    • Geçimini tarımdan, hayvancılıktan sağlayan yöre halkı yaşam güvencesini kaybedecek
    • Kanalın yapım, işletim maliyeti ve geri ödeme süresindeki dengesizlikler nedeniyle kanal, telafisi imkansız sorunlar doğuracaktır.

    "YIKIM PROJESİ DURDURULMALI"

    Kanal İstanbul projesinin ekolojik, ekonomik ve siyasi olarak karşı çıkılması ve engellenmesi gereken bir yıkım projesi olduğu vurgulanan açıklamada, “Ekoloji Birliği olarak ülke genelindeki 67 bileşenimizle, emek ve demokrasi güçleriyle gücümüzü birleştirerek mücadele edeceğiz. Geleceğimize sahip çıkmak için Kanal İstanbul projesi iptal edilmeli” denildi. (HABER MERKEZİ)

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