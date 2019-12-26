26 Aralık 2019 04:55

Libya ve İdlib: İç ve dış politikada ateş harlanıyor

Türkiye, Suriye'de Rusya ile "zorunlu" birliktelikteyken Libya'da Rusya ve büyük güç odakları ile ayrı düştü. Bu politikayı, Rusya Uzmanı Dr. Kerim Has ile konuştuk.

İdlib'de yıkıntılar arasında yürüyen insanlar.

Fotoğraf: Hüseyin Fazıl/AA

    • Paylaş

    Çağrı SARI
    İstanbul

    Suriye, Astana sürecinde garantör ülkelerden biri olan Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib’de cihatçı militanlara dönük kapsamlı bir operasyon yürüterek ilerleyişini hızlandırdı. Suriye’de olan "zorunlu" birliktelik İdlib’de Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirirken bir de bu duruma Libya eklendi.

    AKP hükümeti TBMM’de de onaylanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasıyla Libya’ya asker gönderme hazırlığında. Tezkerenin önümüzdeki hafta Meclise gelmesi için hazırlıklar yapılıyor. Üstü kapalı da olsa ABD de Tobruk merkezli General Hafter’i destekliyor. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa da Hafter yanlısı. Yani Türkiye, sadece Rusya ile değil pek çok güç ile karşı karşıya.

    “İki ülkenin Libya konusunda karşı karşıya gelmiş olması Suriye’deki gibi ‘tolere’ edilir mi? Bir taraftan da İdlib’de işler kızışıyor. Türkiye neden artık İdlib’den çekilmiyor? Bu yaşananlar ‘Astana süreci’ kapsamında mı gerçekleşiyor?” sorularının peşine düştük. Rusya Uzmanı Dr. Kerim Has, Türkiye’nin Libya’da sadece Rusya’yı değil pek çok gücü karşısına aldığı için dış politikada zor bir sürecin beklediğini işaret ediyor. Suriye-İdlib’de Türkiye’nin varlığını sorgulayan Kerim Has, Türkiye’nin dış politikadaki rasyonellikten uzak adımlarının iç ve dış politikada bir yangına dönüşeceğine işaret ederek tüm faturayı da Türkiye halkının ödeyeceğine işaret ediyor. Önerisi ise Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere, Libya ve Suriye konusunda akılcı bir diplomasi yürütmek, Şam ile ilişkileri normalleştirmek, Suriye sınırında güvenliği artırıp göç dalgasında radikal grupların girişini engellemek ve gerekirse suça karışmayanlar için bir af yasası çıkartmak.

    Rusya Uzmanı Dr. Kerim Has | Fotoğraf: Kerim Has

    "TÜRKİYE PEK ÇOK AKTÖRÜ KARŞISINA ALDI"

    Kerim Has şöyle anlatıyor: Libya’daki durum Suriye gibi değil. Suriye'de tek güç neredeyse Rusya ancak Libya’da durum farklı. Libya’da aktör kalabalık ve karışık. ABD de var karşısında. Hafter güçleri nisan ayında Trablus’a başlattığı operasyonu, Hafter ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinin ardından başlattı. Hafter ABD vatandaşı, ayrıca CIA ajanı olduğu öne sürülüyor. Ancak Sovyetler döneminde 1980’li yıllarda Rusya’da subaylık eğitimi de almış, iyi derecede Rusça biliyor. Haliyle diplomatik ilişkileri de var Rusya ile. Tabii Rusya yumurtaları tek sepete koymuyor. Bir yandan paralı askerler Wagnerleri Hafter’in yanına gönderiyor, diğer yandan da Trablus hükümeti ile de diplomatik görüşmeler sürdürüyor. Wagner haricinde Libya’da başka paralı askerleri de olduğuna dair güçlü iddialar var. Bunlar Hafter etrafında keskin nişancı olarak ya da strateji belirlemede görevli çalışıyor. Türkiye’nin yanında ise nispeten Katar görünüyor. Ancak Katar, Doğu Akdeniz’de Rum yönetimi ile belirlediği sahalarda arama faaliyetinde bulunuyor. Katar zaten ABD’den bağımsız hareket edemez. Yani Türkiye tek başına Rusya ile değil birçok ülke ile ayrılık yaşıyor Libya konusunda.

    "RUSYA’NIN TARAFI NET"

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un bir gazetecinin yazdığı yazı üzerine hükümete yakın bir gazetede (Sabah) yazısı vardı. O yazıda Rusya’nın Libya’daki pozisyonunu net çizdiği görünüyor. Libya’nın farklı bölgelerinde birkaç silahlı grubun Libya’daki halka karşı terör eyleminden bahsediliyor ve bu gruplardan birisinin de Türkiye’nin anlaşma imzaladığı Ulusal Mutabakat Hükümeti olduğu belirtiliyor. Yazıda “Sayın Hafter” diyor ve meşruiyet tartışması yapıyor. Bu durum Rusya’nın da Hafter’in arkasında net olarak durduğunu gösteriyor.

    "TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI RASYONEL DEĞİL"

    Peki Türkiye “Bile bile bu kadar gücü neden karşısına aldı?” sorusuna da Kerim Has şöyle yanıt veriyor: Uzun süredir Ankara’nın dışarıya dönük politik hamlelerinde rasyonellik ve ülke çıkarları söz konusu değil. Dışarıda az çok yönetebileceği güvenli krizlerinin olması Ankara’nın iç siyasette işine geliyor. Altından kayan zemini tekrardan güçlendirmesi konusunda bu politika enstrüman oluyor. Dış politikada kriz oldukça, yurttaki ekonomideki kriz pek görünmüyor. Kendisine alternatif çıkan partiler konuşulmuyor. Milliyetçi-İslamcı tonlama ile kitlesini konsolide edebiliyor. Suriye’ye müdahale de daha çok iç siyasetle alakalıydı.

    "TÜRKİYE SİLAH AMBARGOSUNU 2011’DEN BERİ DELİYOR"

    Tezkerenin Meclise gelmesi için hazırlık yapıldığını, Türkiye’nin Libya’ya asker de gönderebileceğini söyleyen Kerim Has, Türkiye’nin bu bölgeye bir süredir çeşitli silahlar ve ekipman gönderdiğini söyledi. Güvenlik Konseyindeki ülkelerin 2011 yılından itibaren Türkiye’nin Libya’daki silah ambargosunu deldiğine dair dosyalamalar yaptığını ifade eden Kerim Has, Bu durum Ankara’nın önüne çıkarılır elbette ama ne zaman çıkarılacağını hesap etmek kolay değil. O dengelerin bozulup bozulmamasına göre karşımıza çıkacak. Tabi bu ambargoyu başka ülkeler de deliyor ama Uluslararası siyaset bu anlamda ‘etik’e göre hareket etmiyor. Rusya, İngiltere, ABD BM’nin daimi üyeleri. Kendilerine yönelik yaptırım kararlarını veto edebiliyorlar.

    "İDLİB’DEKİ SİLAHLI GRUPLAR LİBYA’YA GÖNDERİLİYOR"

    İdlib’deki cihatçı grupların Libya’ya gönderildiğine dair iddialar için ise Kerim Has şunları söyledi: Radikal grupların Türkiye üzerinden taşındığına dair çok ciddi iddialar söz konusu. Bunu Rus Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov da dile getirdi. Bu, açık adrese bir mektup gibiydi. Bunları biliyorlar elbette ama Türk Akımı, Akkuyu, S-400 meselelerindeki iş birliği nedeniyle Pandora’nın kutusunu açmamayı tercih ediyorlar.

    TÜRKİYE İDLİB’DE NEDEN DURUYOR?

    "İdlib’de neler oluyor, Soçi Mutabakatı yürürlükte mi?" sorusunu yanıtlayan Kerim Has, mutabakatın aslında imzalandığı günden bu yana işlevsiz olduğunu anlattı ve çeşitli anımsatmalar yaptı: İdlib’e dair Soçi mutabakatı 17 Eylül 2018’de yapıldı. O mutabakata göre M4-M5 karayolları 2018 sonuna kadar Suriye rejiminin kullanımına açılacaktı, gerçekleşmedi. İdlib çeperinde 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulması gerekiyordu, yapılamadı. Cihatçıların silahları bırakmaları gerekiyordu, o da yapılamadı. Bu Soçi mutabakatının altından da çok sular aktı. Türkiye’nin zaten sözünü dinletebileceği gruplar değildi onlar. Ankara, sözünü dinletmesi için ‘İrade gösterdi mi, dinletmek istedi mi’ ondan da emin değilim.

    O Soçi mutabakatı süresinde, o dönem Tahrir el Şam geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye tarafından terör listesine alındı. O zaman yüzde 45’i kontrol altında bulunuyordu. Netice itibari ile rejim ilerleyişini sürdürdü. Şam’ın mümkün olduğu şekli ile insani trajediye yer vermeden operasyonları sürdürmesi gerekirdi. Türkiye de burada kolaylaştırıcı rol oynayabilirdi, yapmadı. Oradaki gruplar ile silah bırakmaya zorlayabilirdi, yapmadı. Terör örgütlerince siviller kalkan olarak kullanıldı. Esad’ın eli kanlı diktatör olduğu konusunda da tereddüt yok elbette, bir toprak savunması durumu var.

    Bu süreçte çatışmaların zaman zaman hızlandığını, nüksettiğini ve rejimin aşama aşama alan-mevzi kazanmaya başladığını gördük. İdlib’de cihatçı yoğunlaşması var. Şu an için de çatışmalar nüksediyor. Ağustos ayında Şam’ın, Rusya’nın desteğiyle İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin tamamında kontrolü ele geçirince, dokuz numaralı Türk gözlem noktası kuşatılmış oldu. Rusya, çatışma çıkmasını engellemek için tampon bölge oluşturdu. O saatten sonra bu bölgede durmanın anlamı yok bence. Neyi, kimi, kimden koruyacaksınız? Rejimi Rusya’dan mı koruyacaksınız? Dokuz numaralı gözlem noktası tuhaf bir görev yürütmeye devam ediyordu. İtibar zedelenmesi de var.

    Soçi mutabakatı bir türlü hayata geçirilemedi zaten. Şimdi muhetemelen M4-M5 otoyollarını da önümüzdeki günlerde rejim alacak. Önceki gün de bu yol üzerindeki sekiz numaralı gözlem noktasının etrafı Rusya destekli rejim tarafından kuşatılmış oldu. Dejavu yaşıyoruz adeta.

    "ŞAM İLE DİYALOG VE NORMALLEŞME BAŞLAMALI"

    Binlerce göçün Türkiye’ye doğru geldiğini söyleyen Has, bu cihatçı grupların Türkiye’ye karşı savaşıp savaşmayacağı, hücreleri harekete geçirip geçirmeyeceği gibi soruların ortada durduğuna işaret etti. Kerim Has öneriler de sundu: Bunun olmaması için bir an evvel Türkiye’nin yapması gereken şeyler var. Mesela sınır güvenliğini artırması. Ciddi göç geliyor. Bir taraftan Fırat Kalkanı bölgelerine doğru yönlendiriliyorlar fakat, sivil-terörist ayrımı nasıl olacak? Nasıl bir filtreleme olacak? Türkiye’nin bu göç ile radikal cihatçı grupları, içinde sünger gibi emme tehlikesi var. Bir an evvel aslında Şam ile diyaloğa geçip ilişkileri normalleştirmesi gerek. Mesela herkes için değil belki ama olaylara karışmamış insanlar için af çıkarılabilir ama bunu yapmıyor Ankara. Doğu Akdeniz’deki süreç de dahil bu kadar gücü karşısına almakla biz de bunun faturasını ödemiş olacağız. Halbuki aklı selim bir diplomasi yöntemi yürütülebilirdi. Yapılmadı, yapılmıyor.

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Prof. Dr. İlhan Uzgel: Doğu Akdeniz’de dışlanan Türkiye Libya’ya tutunuyor

    Prof. Dr. İlhan Uzgel: Doğu Akdeniz’de dışlanan Türkiye Libya’ya tutunuyor

    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Gizli tanık tanımadığı Sur Belediye Eş Başkanı Cemal Özdemir'i ifadesiyle tutuklattı
    SONRAKİ HABER

    Dilovası'nda amonyak tankından sızan 3 işçi zehirlendi
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yağma düzeni!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İstanbul'u bitirecekler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İdlip'te son perdelerden biri...

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Sığlıkla ve yüzsüzlükle çürümek

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İşkencede ispat külfeti

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Bedel

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP'nin Ankara Dükalığı'ndaki "Pandora'nın Kutusu" açıldı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fayton meselesinde hakikat kendini nerede gizliyor?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    "Büyük devlet politikası"

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Şehir hastaneleri, aşı karşıtlığı ve SGK

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Bedava
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Libya ve İdlib: İç ve dış politikada ateş harlanıyor
    Libya ve İdlib: İç ve dış politikada ateş harlanıyor

    Türkiye, Suriye'de Rusya ile "zorunlu" birliktelikteyken Libya'da Rusya ve büyük güç odakları ile ayrı düştü. Bu politikayı, Rusya Uzmanı Dr. Kerim Has ile konuştuk.

    Metal işçileri: İnisiyatif alıp sürecin başına geçmeliyiz
    Metal işçileri: İnisiyatif alıp sürecin başına geçmeliyiz

    Metal işçileri, MESS'in dayatmalarına karşı ortak mücadele çağrısı yapıyor.

    Sağlık çalışanlarına kreş müjdesi mi?
    Sağlık çalışanlarına kreş müjdesi mi?

    Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında kreş açılması ile ilgili il sağlık müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Ancak kreşlerin sağlık çalışanlarının ihtiyacına uygun olup olmayacağı muamma!

    Genç saya işçilerinin 2019'u: Fazla mesai, düşük ücret, kötü çalışma koşulları
    Genç saya işçilerinin 2019'u: Fazla mesai, düşük ücret, kötü çalışma koşulları

    Aldıkları ücret ve uzun çalışma saatleri yüzünden dinlenmek dışında başka bir şey yapamadıklarını ifade eden saya işçileri, yeni yıla dair hayal bile kuramadıklarını söylüyor.

    Maltepe’de yoksulluk hali: Doğal gaza para yetmiyor, evi yardımlar ısıtıyor
    Maltepe’de yoksulluk hali: Doğal gaza para yetmiyor, evi yardımlar ısıtıyor

    Maltepe Gülsuyu’nda ekonomik kriz birçok şeyi değiştirdi. Doğal gazı karşılayamayan, kömür yardımı alan mahalleli tekrar sobaları kurdu, mahalleye duman hakim oldu!

    Tekirdağ’da aktif fay hattının üstüne likit kimyasal deposu! 
    Tekirdağ’da aktif fay hattının üstüne likit kimyasal deposu! 

    Tekirdağ’da özelleştirilen Tekirdağ Uluslararası Limanına likit tank çiftliği kurulması planlanıyor. Kimyasalların depolanacağı alanın 500 metre ötesinden aktif fay hattı geçiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adana'da sağanak sele neden oldu: Eğitime yine ara verildi
    Adana'da sağanak sele neden oldu: Eğitime yine ara verildi

    Adana'da sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken 4 ilçede eğitime yine ara verildi. Tarım arazileri de kullanılamaz hale geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
    Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

    Kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi madende mahsur kaldı. Mahsur kalan işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.

    Edebiyat tarihinin tamamlayıcısı: Dile Gelen Kalem
    Edebiyat tarihinin tamamlayıcısı: Dile Gelen Kalem
    GÜNCELLENDİ
    Noel kutlamalarında barış mesajı
    Noel kutlamalarında barış mesajı
    2019 yılında öne çıkan filmler
    2019 yılında öne çıkan filmler
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Musa Anter davasında, kaçırılan gazeteci Ferit Aslan dinlendi
    Musa Anter davasında, kaçırılan gazeteci Ferit Aslan dinlendi

    Musa Anter'in öldürüldüğü gün olay yerine gitmek isterken kaçırılarak darbedilen gazeteci Ferit Aslan davada tanık olarak dinlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Pakdemirli: 17 yangının 15'i kontrol altında 2 tane önemli yangınımız var
    Pakdemirli: 17 yangının 15'i kontrol altında 2 tane önemli yangınımız var

    Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde 71 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda 6 ev yandı, ormanlık alanlar ve fındık bahçeleri zarar gördü.

    Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı
    Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı

    Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Çağatay Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

    TEMSA konkordato ilan etti
    TEMSA konkordato ilan etti

    Daha önce haciz nedeniyle 2 Ocak 2020 tarihine kadar üretimi durdurduğunu açıklayan TEMSA, şimdi de geçici konkordato ilan etti.

    Boşanmak isteyen eşini öldüren polise "haksız tahrik indirimi"!
    Boşanmak isteyen eşini öldüren polise "haksız tahrik indirimi"!

    Boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "haksız tahrik indirimi" ile 24 yıla indirildi.

    Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak
    Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak

    Metal işçileri MESS'in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteriyor. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak: Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak.

    Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye davet alırsa icabet eder
    Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye davet alırsa icabet eder

    Sürpriz Tunus ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’ya asker gönderme konusunda “Türkiye davet alırsa icabet eder” dedi.

    Kızılcaköy'de JES projesi ÇED raporunun onaylanmasına halk tepkili
    Kızılcaköy'de JES projesi ÇED raporunun onaylanmasına halk tepkili

    Aydın Efeler'e bağlı Kızılcaköy'de yapılmak istenen jeotermal enerji santrali için hazırlanan ÇED raporunun onaylanmasına bölge halkı tepki gösterdi, "Bu proje Aydın'ın ölüm fermanı olur" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Selçuk Mızraklı ilk duruşmasında tahliye edilmedi: Kürtlerin iradesi hiçe sayılmıştır
    Selçuk Mızraklı ilk duruşmasında tahliye edilmedi: Kürtlerin iradesi hiçe sayılmıştır

    Selçuk Mızraklı hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mızraklı, suçlamalara "mesnetsiz" diyerek "Kürt yurttaşların iradesi hiçe sayılmıştır" dedi.

    Yüzsüzlüğün bu kadarı: Zeytinleri asitle kurutan JES'çiler bir de fidan dağıttı
    Yüzsüzlüğün bu kadarı: Zeytinleri asitle kurutan JES'çiler bir de fidan dağıttı

    Aydın'da yüzlerce zeytin ve inciri kurutan JES şirketleri fidan dağıttı. Değirmendereli köylüler şirketlerin yaptığını "yüzsüzlük" olarak niteledi.

    Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin rapor: Çok fazla kilo kaybı var
    Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin rapor: Çok fazla kilo kaybı var

    Merkez Hapishanesi Komisyonu, kalp spazmı geçiren Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin rapor yayımladı:

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Üniversitesinde #LasTesis engellendi, 8 öğrenci gözaltına alındı
    Ankara Üniversitesinde #LasTesis engellendi, 8 öğrenci gözaltına alındı

    Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde "Las Tesis" dansı yapmak isteyen kadınları polis engelledi. 5 kadın, 3 erkek öğrenci gözaltına alındı.

    Bahçeli: Kanal İstanbul'u o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik
    Bahçeli: Kanal İstanbul'u o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik

    Kanal İstanbul'a dair eski demeçleri sorulan Bahçeli: Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Partiyi tekraren iktidara taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale’ye 2 yıl 11 ay ceza
    EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale’ye 2 yıl 11 ay ceza

    EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale’nin katıldığı eylemler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davada 2 yıl 11 ay cezası kararı verildi.

    Erdoğan'ın "Kapatırız" dediği ABD üslerinde Türk şirketleri inşaata başlıyor
    Erdoğan'ın "Kapatırız" dediği ABD üslerinde Türk şirketleri inşaata başlıyor

    Erdoğan, “Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız” demişti. ABD, Türkiye'deki askeri üslerinin inşaat projelerini 8 Türk şirketine verdiğini duyurdu.

    Kayapınar Belediyesine atanan kayyum alkışlı protestoya katılan 6 işçiyi işten attı
    Kayapınar Belediyesine atanan kayyum alkışlı protestoya katılan 6 işçiyi işten attı

    Kayapınar Belediyesi eş başkanının gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmasını alkışla protesto eden 6 işçi, kayyum tarafından işten çıkarıldı.