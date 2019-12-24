Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Moskova'da bir araya gelen Rus ve Türk heyetlerin Libya konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede Rusya heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye heyetine ise mevkidaşı Sedat Önal başkanlık etti.

Sputnik'in haberine göre taraflar, yapılan görüş alışverişi sonucunda "Libya'daki krizin en kısa sürede çözümü için katkı sunulması" ve "temasların devamı" konusunda anlaşma sağladı.

(DIŞ HABERLER)

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