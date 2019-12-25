Gizli tanık tanımadığı Sur Belediye Eş Başkanı Cemal Özdemir'i ifadesiyle tutuklattı

Diyarbakır’da 20 Aralık’ta gözaltına alınan Sur Belediyesi Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, çıkarıldıkları adliyede 23 Aralık'ta “Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Eş Başkan Özdemir de Buluttekin gibi partisinin düzenlediği eylem ve etkinliklerle suçlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden alınan Özdemir'e, polis sorgu tutanağında 26 soru yöneltildi. Özdemir'e, yöneltilen suçlamalar arasında, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da tutuklanmasının yıldönümü nedeniyle 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın 19 Ağustos'ta görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı Lise Caddesi gerçekleşen protestoya katılması, DBP Diyarbakır 5. Olağan Kongresi, DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine ilişkin yapılan açıklamalar, HDP'nin seçim irtibat bürosu açılışı, cenaze törenleri, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın olduğu etkinliklere katılması, sosyal medya paylaşımları” yer aldı.

GİZLİ TANIK: BU ŞAHSI TANIMAM

Özdemir’e, gizli tanık Tosun’un, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda yapılan fotoğraf teşhisinde Özdemir'i tanımadığı halde 1 Aralık 2017'de verdiği ifadenin de sorulması dikkat çekti. Gizli tanık Tosun'un, "Ben bu şahsı tanımam. Açık kimlik bilgilerini burada sizlerden öğrendim. Bu şahıs DTK üyesidir. Bu şahıs il genelinde siyasi kimliğini kullanarak ve örgütün kırsal alanı ile irtibatlı olarak YDG-H ve YPS mensubu şahıslara, para, silah, mühimmat, patlayıcı madde ve benzeri örgütsel malzemelerin teminini sağlar" şeklindeki ifadeleri Özdemir’e soruldu.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Gizli tanık beyanlarını kabul etmeyen Özdemir, Diyarbakır 1'inci Sulh Ceza Hakimliğinde suçlamalara ilişkin, "Hakkımdaki iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu iddialar asılsızdır. Gizli tanık beyanları aslı astarı olmayan beyanlardır. İfadesinde beni tanımadığını dile getiriyor" dedi.

TUTUKLAMA KARARI

Gizli tanık Tosun'un ifadesi, katıldığı etkinlikler ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösteren hakim, Özdemir hakkında "Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklama kararı verdi. (MA)

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