Sur Belediyesi eş başkanlarının tutuklanması eylemine abluka, gazetecilere kalkan

Sur Belediye Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in tutuklanmasını protesto eden HDP’liler, adliye önünde ablukaya alınarak engellendi. İtilerek uzaklaştırılan gazeteciler, polis kalkanları arasında kalan mikrofon sayesinde açıklamanın sesini alabildi.

Diyarbakır’da evlerine yapılan baskınla gözaltı alınan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in tutuklanması protesto edildi. Adliyedeki ifade işlemlerini takip eden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan, Sur Belediyesi meclis üyeleri ve HDP’li yöneticiler, adliye önünde tutuklamalara ilişkin açıklama yapmak istedi.

GAZETECİLERE KALKAN

Polis, valilik yasağını gerekçe göstererek çembere aldığı grup, zılgıt çekip alkış tutarak ablukayı protesto etti. Bu sırada gazeteciler de ses ve görüntü almamaları için sert bir şekilde itilerek bölgeden uzaklaştırılırken, bazı muhabirlerin mikrofonu da bu esnada polis ablukasında HDP’lilerin elinde kaldı.



Polis, çemberine alınan gruptan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, açıklama yaptı. Açıklamanın sesine de ablukada kalan mikrofon sayesinde ulaşıldı. Açıklamayla birlikte polis kalkanları havaya kaldırarak sesin duyulması ile fotoğraf ve görüntülerin çekilmesini engelledi.

“SİLAHLI” GÖZALTIYA TEPKİ

Valilik yasağına tepki gösteren Aydeniz, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluğun bir örneğine daha şahit olduklarını belirtti. Aydeniz, “Sur Belediye Eş Başkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir günlerce gözaltında kaldı. Gözaltına alınış şeklini zaten herkes biliyor. 10 yaşındaki çocuğun başına silah dayayarak gözaltına alınması, bu ülkede hukukun ve adaletin ne denli ayaklar altına alındığının bir göstergesidir” dedi.

Bahaneler uydurularak gözaltı ve tutuklamaların yapıldığına işaret eden Aydeniz, “Bizde bu ülkenin demokrasisi için, bu ülkenin geleceği için mücadele edeceğiz. Bu iktidar, Türkiye’nin geleceğini bataklığa sürükletmektedir” dedi.

AÇIKLAMA SIRASINDA ABLUKA

Ablukaya rağmen konuşmasına devam eden Aydeniz, polisin “Görüşelim” sözlerine karşılık, “Neyi görüşeceğiz? Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Vali bize yasak koyamaz. Valinin aldığı yasak demokratik taleplere, demokratik eylemlere engel olamaz. Buna alet olmayın. Demokratik hakkımızı kullanacağız. Biz valilik yasağını tanımıyoruz, takmıyoruz, çünkü yasadışıdır. Vali bugün bu ülkenin Anayasa’sına aykırı davranıyor” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

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