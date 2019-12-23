Sur Belediyesi eş başkanları tutuklandı

Sur Belediyesi Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Evlerine yapılan baskınla kafalarına silah dayatılarak gözaltına alınan Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve Cemal Özemir, 4 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır’da 20 Aralık’ta gözaltına alınan Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir ile Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Buluttekin ve Özdemir, "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Buluttekin ve Özdemir’in “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Belediye Meclis Üyesi Eken ise adli kontrol tedbirlerin uygulanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. (Diyarbakır/MA)

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