Eş Başkanı gözaltına alınan Sur Belediyesine kayyum atandı
Gözaltında bulunan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, görevden alınarak yerine kayyum atandı.
Fotoğraf: MA
Gözaltında bulunan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, görevden alınarak yerine kayyum atandı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Sur Belediyesi eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, haklarında açılan davalar gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.
Eş Başkan Buluttekin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerine kayyum atandı.
Bakanlık, daha önce kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi’yi yeniden kayyum olarak atadı. (DİYARBAKIR)
Diyarbakır Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı
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