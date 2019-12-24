TGB’liler #LasTesis'i hedef aldı, polis tepki gösteren 9 kadını gözaltına aldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 25 Kasım’da Şili’de kadınların “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı ve tüm dünyaya yayılan #LasTesis dansını ve kadınları hedef aldı.

Ankara Üniversitesi'nde kadınların yarın yapacağı "Las Tesis" dans performansı öncesi sosyal medyadan kadınları hedef alan TGB üyeleri üniversitenin Cebeci Yerleşkesi önünde açıklama yaptı. TGB Ankara İl Yöneticisi Melike Güler, "Kadın erkek el ele Türkiye'nin üstündeki bulutları dağıttıkça kadın sorunu çözülmektedir. Türk kadını ve Türk erkeği, 100 yıldan fazladır, aynı cephede omuz omuza aynı toplum içerisinde, aynı devletin çatısı altında savaşmaktadır. Kadınımızı toplumumuzdan ve devletimizden koparma çabaları boşunadır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Muhammed Nuri Erdoğan/AA

TEPKİ GÖSTEREN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın okunduğu sırada, bir kadın TGB’lilerin üzerine “mor boya” attı. Polis, TGB’lilerin #LasTesis eylemlerini ve kadınları hedef gösteren açıklamasına müdahale eden 9 kadını gözaltına aldı.

TGB'ye ait Twitter hesabından da "Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Devletimize, 'tecavüzcü' diyenlere geçit vermedik. Mehmetçiğimize ve polisimize saldırılmasına müsaade etmedik. Las Tesis dansıyla esas niyetlerini gizleyenlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarttık" paylaşımı yapıldı. (HABER MERKEZİ)

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