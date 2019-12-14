Kadınlardan dansa dönük polis müdahalesine tepki: Korkunun yerini cesaret aldı

Ankara Kadın Platformu, 12 Aralık Perşembe günü engellemelere rağmen yaptıkları Las Tesis dansına ve polislerin saldırısına karşı basın toplantısı düzenledi. Mor Mekan’da yapılan açıklamada konuşan Gönül Kural, “Ankara’nın göbeğinde ettiğimiz dans sonrası 9 arkadaşımız ve 1 basın emekçisi gözaltına alındı. Bizden böyle korkan AKP’nin söylenmesini istemediği sözler; ‘Ataerki bir yargıç/Kadın olmak suçumuz/Kestiğiniz cezamız/Seyrettiğiniz şiddet’ idi” dedi. Kural, kadınların korkmadığını belirterek korkunun yerini cesaretin aldığını söyledi.

‘BİZ BU EYLEMİ NEDEN Mİ YAPTIK?’

Tüm dünyada dalga halinde yayılan Las Tesis dansının aynı zamanda gerçek suçluları ifşa eden bir direniş biçimi olduğunu söyleyen Ankara Kadın Platformundan Gönül Kural, “Biz bu eylemi neden mi yaptık çünkü daha bu eylemi yaparken 3 kadın erkek şiddeti tarafından öldürüldü. Çünkü Ceren Özdemir’in arkasından gelen adımlar onu nasıl tedirgin ettiyse bizi de ediyor. Çünkü Ayşe Tuğba Aslan nasıl polise ve yargıya şikayette bulunup korunmayı talep ettiyse bizler de ediyoruz. Erkek devlet ise biz değil tecavüzcüleri, kadın katillerini koruyor” diye konuştu.

Şili’den Lübnan’a, Meksika’dan Türkiye’ye tüm kadınların öfkesinin ortaklaştığını ifade eden Kural, “Erkek şiddeti ile karşılaştığımızda bizi korumayan devlet, 25 Kasım’dan Las Tesis dansına kadar kadınların adalet direnişinin önüne barikatlar koyuyor” diye konuştu.

‘KADINLAR KORKMUYOR’

Ellerinden alınmak istenen sokakları ve meydanları kadınların özgürleştireceğini söyleyen Kural, “Suçlu biz değiliz. Suçlu, kadın katillerini, tecavüzcüleri koruyan, kadınlara şiddet uygulayan polislerdir. Suçlu, ‘Ben neden tecavüze uğramıyorum’ diyen, kadın düşmanlarına iyi hal indirimi veren yargıdır. Suçlu, İstanbul Sözleşmesini uygulamayan 6284 sayılı yasa aile yıkar’ diyen AKP’dir. Katil, kadın düşmanlığını en üstten örgütleyen devlettir” dedi. Birbirlerini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Kural, “Kadınlar korkmuyor, erkek devlet korksun. Korkunun yerini cesaret ve dayanışma aldı” diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)

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