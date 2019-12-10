Soylu kadınlara polis müdahalesini savundu: dertleri kadın cinayetleri değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de şiddete ve kadın cinayetlerine karşı danslı protesto yapmak için bir araya gelen kadınlara polis müdahalesini şu sözlerle savundu: Bu grupların dertleri ne kadın cinayetleri ne de kadına karşı şiddet. Devleti erozyona uğratmak.

İstanbul Kadıköy'de şiddete ve kadın cinayetlerine karşı danslı protesto "Las Tesis" için önceki gün toplanan kadınlar polis müdahalesi ile karşılaştı. Gözaltına alınan 7 kadın adli kontrolle dün serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği müdahale gerekçesinin suç oluşturan sloganlar olduğunu açıkladı.

Hürriyet Yazarı Hande Fırat “Kadınlara müdahaleye ne gerek vardı?” sorusunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltti. Hande Fırat, bugünkü yazısında Bakan Soylu’nun söylediklerini aktardı. Soylu’nun Fırat’a verdiği cevap şu şekilde:

“Polisin yüzüne bakıp ‘katil, tecavüzcü’ demek doğru değil. Hiçbir devlet buna müsaade etmez. Yüzlerce eylem oluyor, insanlar söyleyeceklerini söylüyor. Burada marjinal gruplar vardı. Bu grupların dertleri ne kadın cinayetleri ne de kadına karşı şiddet. Devleti erozyona uğratmak. Oysa bu hepimizin meselesi. Meseleyi marjinalleştirmemek lazım. Buradan meseleyi marjinal hale getirip insanları kutuplaştırmak çok yanlış olur. Çözüm üretecek olan sistemdir, sistem erozyona uğratılmamalı” dedi. (HABER MERKEZİ)

Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

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