Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

İstanbul Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosu "Las Tesis" için toplanan kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti.

Şili’deki kadınların devlet güçlerinin tecavüzlerine karşı “tecavüzcü sensin” diyerek başlattığı danslı protesto Las Tesis dünyanın birçok yerinde sürdü, İstanbul’da da kadınların Kadıköy’de yapacağı ve Şilili kadınlara selam yollayacağı dans polis engeline takıldı.

Kadın Meclisleri, İstanbul ve Ankara'daki danslı gösteriler için çağrı yapmış ve bir prova videosu yayınlamıştı. Saat 15.00'te Kadıköy'de danslı gösteri için toplanan kadınlara polis biber gazı sıktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Genel Sekreteri Fidan Ataselim ters kelepçelenerek gözaltına alındı, KCDP temsilcisi Ayşen Ece Kavas’ın da gözaltına alındığı belirtildi.

(HABER MERKEZİ)