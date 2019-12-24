Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili

MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, metal toplu sözleşmesi sonunda işçilerin grev kararı alması halinde milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle erteleneceğini, yüksek hakemin de enflasyon ya da enflasyon altında bir rakama imza atacağını söyledi. İşsizlik tehdidini dile getiren Barut, işçileri patronların düşük zam, üç yıllık sözleşme ve hak gasplarını içeren taslağını kabul etmeye çağırırken işçiler, Barut’un sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bloomberg TV’de metal sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yapan MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, metal sektörünün zor bir dönem geçirdiğini söyleyerek sözleşmenin buna uygun olması gerektiğini savundu: "Ekonomik gerçeklerden uzak teklifler, kapasitesini ihracata dayandırmış metal sanayi geçmişe kıyasla daha zor bir dönemden geçiyor. İç piyasada yurtdışı kaynaklı kur hareketlerinin iç piyasada talebi olumsuz etkilediği bir dönemden de geçtik. Bu şartlar altında bir grup toplu iş sözleşmesine girdiğimizde de biz bu şartların en azından bu şartların ruhunu sözleşmeye de belirli oranda yansıması gerektiğin düşündük. Çünkü biz bu şartlarda istihdamı koruduk ve isthidamı ve üretimi yeniden artıracak dolayısıyla ihracatı artıracak buna bağlı olarak da istihdamı artıracak önerilerle toplu iş sözleşmesine girdik."

İşçi sendikalarının ilk altı ay için zam ve sosyal haklara toplamda yüzde 40 ile yüzde 130 arasında artış istediğini ileri süren Barut, aynı dönemde enflasyonun yüzde 3.2 olduğunu iddia etti. İşçi ücretlerinin ortalamasının asgari ücretin iki katı olduğunu, kimi işçilerin fazla mesailerle birlikte 5 bin liranın üzerinde ücret aldığını da ileri sürdü. Memur maaşlarına yüzde 4 zam yapıldığını söyleyen Barut, işçi sendikalarının talebi kabul etmemesi halinde başta doğu Avrupa olmak üzere diğer ülkelerle rekabet edilemeyeceğini ve yeni modellerin alınamayacağını savundu.

Barut, “Bizim üç ana teklifimiz var. Sözleşme süresinin 5-6 yıl olmasını istiyoruz ama şimdilik yasal üst sınır olan 3 yıllık sözleşme istiyoruz. Eşit işe eşit ücret verilmesini istiyoruz, yani kıdem zammına karşıyız. Devamsızlık yapan işçilerin ikramiyelerinin kesilerek, devamsızlığı olmayan çalışanlara dağıtılmasını istiyoruz. Bunlarda sonuna kadar ısrarcı olacağız” diye konuştu. “Talepleriniz çok rasyonel”, “İşçi kesimi bunları anlamıyor mu anlayamıyor mu?” gibi sözlerle program sunucusundan da sık sık destek sözleri alan Barut, grev kararı alınması halinde milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle sözleşmenin yüksek hakeme gideceğini, yüksek hakemden de enflasyon ya da enflasyonun altında bir rakamın çıkacağı söyleminde bulundu.

İŞÇİLERDEN TEPKİLER

İşçiler programın yayınlandığı sosyal medya platformunda Barut’un sözlerine tepki gösterdi. İşte işçilerin tepkileri:

- Rabbim sizlere de geçim sıkıntısı yaşatsın da o zaman belki bizi anlarsınız.

- Avrupa’dan örnek veriyorsun da maaş konusunda Avrupa’dan verseydin keşke. Çalışma şartları, işçi sağlığı vs gibi konularda örnek verseydin sadece işine geldiği gibi konuşuluyor.

- Sizin zihninizde işçi kesimini köleleştirmek var. Köle olmayacağız Özgür Bey.

- Senin 2 yıllık yaptığın sözleşmede verdiğin para gelen zamlarla çoktan eridi bile. Hem yüzde 6 ver hem 3 yıl iste, başka bir isteğin var mı?

- Utanmasa çok para verip lüks hayat yaşatıyoruz diyerek ücret kesintisi yapacak.

- Çok beklersiniz grev erteleme kararını. Ertelense bile kim tanıyacak grev yasağını?

- Siz bekliyorsunuz ki millet bize bedava çalışsın.

- Yani diyor ki; metal işçisi ne ölsün, ne yaşasın, sürünsün. Sen neyin kafasını yaşıyorsun.

- Gerçeklerden uzak bir konuşma. İhracat rakamları ortada, vergi rekortmeni olan sektör ortada, yıllık kâr ortada... Hal böyleyken hâlâ daha insanların gözüne baka baka yalanlar...

- Milli güvenlik sorunu diyor konuşmacı. İşçinin insanca yasam standardına kavuşmak istemesi en temel hakkıdır ve milli güvenlik sorunu oluşturmaz.

- Çoluk çocuğumuzun rızkını kim yerse onun Allah iki yakasını bırakmasın...

- Allah akıl fikir versin bunların hepsi işçi düşmanı...

- Tuzunuz kuru değil mi? (İstanbul/EVRENSEL)

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