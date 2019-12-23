Bolu'da karantinaya alınan atların sahiplerinde ruam bulgusuna rastlanmadı

Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle karantina uygulanmasının ardından atların sahiplerine de hastalık şüphesiyle kan testi yapıldı. Yapılan testin sonucuna göre, at sahibi 8 kişide ruam bulgusuna rastlanmadı.

Bolu'da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde ruam kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceğinden şüphelenildi. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı. Atlardan alınan numunelerle kan testinin hastalık olup olmadığı yönünde sonuçları beklenirken, atların karantinası 5'inci gününde de sürdü. Test sonuçlarının çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

ATLARIN SAHİPLERİNDE HASTALIK ÇIKMADI

Öte yandan hastalık şüphesi bulunan 8 atın sahibi ve bakımını üstlenen 8 kişiye de Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kan testi yapıldı. Yapılan testlerde enfeksiyon lehine bulgu tespit edilemediği öğrenildi. Atların sahibi olan 8 kişiye 1 ay boyunca vücutlarında beze çıkması veya ateşlerinin yükselmesi gibi durumlarda en yakın hastaneye başvurmaları gerektiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

(Bolu/DHA)

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