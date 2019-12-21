Büyükada’daki faytoncular: Açlık grevi yaparız, atları Ada'ya salarız

İstanbul Valiliği tarafından Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğunun açıklanmasının ardından Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, “Ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık eylemi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız” dedi. Bu sabah ise faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı.

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğu açıklandı. Büyükada'da faytonların başlangıç durağına çevik kuvvet ekipleri gelirken, Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, alanı terk etmeyeceklerini ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ve yetkilileri gelir bir, iki gün içinde bu meseleyi çözeriz. Hayır biz bu meseleye yaklaşmıyoruz zorla biz bu işi kaldıracağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık eylemi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız." dedi.

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"ALINAN TEDBİRİ KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan "Adalarımızda 81 atımız sonbahar ayındaki ruam taramasından dolayı itlaf edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da hepimiz üzüntülüyüz. Adalar'da hijyeni minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkarmadığımız sürece bunu yaşayacağız. Bunun yaşanmaması için de alınan tedbiri kararlılıkla uygulayacağız" diye konuştu.

"ATLARI DA ADAYA SERBEST ŞEKİLDE BIRAKACAĞIZ"

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, alanı terk etmeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Biz alanı terk etmeyeceğiz. Polise mukavemet göstermeyeceğiz. Polisimiz devletimizin polisidir. Ancak alanı boş bırakmak istemiyoruz. Bu toplu taşıma hizmetleri Adalar'da faytoncu esnafınındır. Kurul kararı, meclis kararı vardır. Kurul kararı kanun hükmündedir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buraya elektrikli araç göndermesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ve yetkilileri gelir bir, iki gün içinde bu meseleyi çözeriz. Hayır biz bu meseleye yaklaşmıyoruz zorla biz bu işi kaldıracağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık eylemi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız."

FAYTONLARIN TOPLANMA ALANI BOŞALTILDI, TEMİZLİK YAPILDI

Fotoğraf: DHA

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı. Faytoncular atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı. Büyükada'ya dün gelen çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ederken, faytonların toplanma alanına giden yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada'daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi. (İstanbul/DHA)

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