Büyükada'yı ziyaret eden veteriner hekimler: Ruam taramasında ihmalkarlık var

Veteriner hekimler, atların durumu hakkında bilgi almak ve yerinde izlenimlerde bulunmak için Büyükada’yı ziyaret etti. İnceleme sonrası yapılan açıklamada, ruam taraması süreci içerinde ciddi ihmalkarlık ve acemiliklerin yapıldığı kaydedildi.

Veteriner hekimlerin ziyaretine İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) ev sahipliği yaptı. Görüşmede, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şahika Savran, Faytoncular Derneği Eski Başkanı Hasan Ünal, faytoncular ile "Ada, At ve Biz" çalışma grubundan bir temsilci yer aldı. Görüşme sonrası Adalar Postası'na izlenimlerini anlatan Veteriner Erdoğan Ber, şunları ifade etti:

"Süreç şeffaf bir şekilde yönetilmemiş. Ruam taraması sırasında ciddi sonuçlar doğurabilecek acemiliklerin ve ihmalkarlıkların yapıldığı izlenimi edindik. Ruam testi pozitif çıktığı için öldürülmek için ahırdan çıkarılan ancak atın kaçması nedeniyle öldürülemeyen bir atın sonrasında yapılan testte negatif çıktığı bilgisini aldık. Bazı işletmelerde hiç ruam çıkmadığı halde genelgeye aykırı biçimde buradaki işletmelerin de karantinaya dahil edildiğini tespit ettik. Ruam yönetmenliğine sadık kalınmadığı için daha önce temiz çıkan bazı atların sonra yapılan testlerde pozitif çıktıkları ve imha edildiklerini öğrendik. Dolayısıyla hastalığın hala kontrol altına alınamadığı izlenimi edindik. Atların yaklaşık bir aydır karantinada tutulmasının atlarda neden olduğu ciddi sağlık sorunları, atlarda yaşanan olumsuz davranış değişiklikleri üzerine çok önemli gözlemlerimiz oldu"

Ber, keyfi yönetim tarzından vazgeçilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2011 tarihli "Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmenliği"ne geri dönülmesi çağrısı yaptı ve "Ruam çıkmayan işletmeler ile Heybeli ve Burgazada’daki atlar acilen karantina uygulamasının dışına çıkarılmalıdır" dedi. (HABER MERKEZİ)

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