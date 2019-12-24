Hayvan hakları savunucularının İBB önündeki eylemi 6. gününde

Adalar'da atlı fayton işkencesinin son bulması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çadır kuran hayvan hakları savunucularının eylemi 6. gününde devam ediyor.

Belediye binasının karşısındaki kurdukları çadırlarda bekleyişlerini sürdüren hayvan hakları savunucuları basın açıklaması gerçekleştirdi. “Hayvanların kanı İBB’nin elinde” sloganının atıldığı basın açıklmasını okuyan Ezgi Dilara Akdağ, çalıştırılan hayvanların ve hastalık bulaşan hayvanların son durumunun şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirterek, adalarda faytonların tamamının kaldırılması ve hayvan çalıştırılmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Akdağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB yönetimi başta olmak üzere tüm yetkililerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan; faytonlarda çalışan atların son durumunun, Adalar’daki kaçak ya da kayıtlı atların toplam sayısının, hastalık bulaşan ya da Mallein Testi sonucunda ruam (+) şüphesi altında gözlem altında tutulan atlara dair bilgi ve raporların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İBB veterinerlik birimlerinin duruma derhal el koymasını ve ilgili ekiplerin Adalar’a yönlendirilmesini, hayvan hakları savunucularıyla birlikte Adalar’daki atlar için bakım ve rehabilitasyon şartlarının sağlanmasını, hâlihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini, atlı faytonların Adalar’da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamada faytonların yasaklanana kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

Adalar Kaymakamlığı bugğn yaptığı açıklamada ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. (HABER MERKEZİ)

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