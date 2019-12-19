Hayvan hakkı savunucuları: Fayton yasaklansın, sorumlular için soruşturma başlatılsın

Büyükada'da faytona koşulan atların 81’nde ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. Eylemde, 347 hayvan hakları, çevre ve doğa derneğinin imzaladığı ortak metin okundu. Hayvan hakkı savunucuları, hem atları hem de insan sağlığını tehdit eden hastalığın İBB’nin fayton uygulamasında ısrar etmesi sonucu yaşandığı ifade edilerek, “Atlara gerekli sağlık koşullarını sağlamayan başta Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurum ve sorumlu şahıslar hakkında inceleme başlatılmalı” dedi. Hayvan hakkı savunucuları ayrıca faytonların kaldırılması talebini de yineledi.

"İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUT"

Hayvan hakkı savunucuları, "Atların kanları İBB'nin elinde", "Adalarda fayton istemiyoruz", "İmamoğlu sözünü tut" sloganlarıyla, İBB önünde nöbet çadırı kurdu.

Polis ekiplerinin sadece açıklamaya izin verileceğini bildirmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, üç kişi belediye binasına giderek CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapıldı.

Açıklamada, mevcut 1800 at için tek bir veteriner hekim dahi görevlendirilmediği, karantina uygulaması olduğu halde 2018 Haziran ayında 209 atın daha adaya gönderildiğine dikkat çekildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği takdirde faytonları kaldıracağını yönündeki sözünün hatırlatıldığı açıklamada, “Bugün geldiğimiz bu endişe verici durumun sebebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürmekte ısrar ettiği fayton uygulamasıdır. Gelenek, kültür veya diğer isimler ile meşrulaştırılmaya çalışılan bu zulümle ilgili biz hayvan hakları savunucularının uzlaşacağı bir nokta yoktur, olamaz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada talepler şu şekilde ifade edildi:

CANLILARIN SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER ÜST SEVİDE ALINMALI

Adalardaki tüm canlıların sağlığı için gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınması ve gerekiyorsa karantina uygulamasının kapsamının genişletilmesi

SORUMLULAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMALI

Atlara gerekli sağlık koşullarını sağlamayan başta Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurum ve sorumlu şahıslar hakkında inceleme başlatılması,

Hastalığı tespit edilen atlara uygulanan testler ve laboratuvar sonuçlarının ve ayrıca 81 ata uygulanan (ve hastalık tespit edilecek atlara uygulanacak) öldürme yönteminin kamuoyuyla paylaşılması

Adalarda ekolojik ulaşım alternatiflerinin bir an önce devreye sokulması,

FAYTON UYGULAMASINA SON VERİLMELİ

Atların bir daha asla yarışma, yük taşıma, kumar objesi olmak dahil, herhangi bir nedenle insanlar tarafından kullanılmayacaklarının güvence altına alınmasıyla birlikte fayton uygulamasına son verilmesi ve talepleri halinde, fayton işçilerine Belediye bünyesinde ekolojik istihdam olanakları sağlanması,

Faytonlardan kurtarılan atların yaşam haklarının güvence altına alınarak, ömürlerinin sonuna kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderileceği, her türlü tehlike ve tehditten uzak bir şekilde özgürce yaşayacakları bir tesisin yapılarak burada yaşamaları ve bu aşamada gönüllüler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve eşgüdüm sağlanmasıdır.

Çevik Kuvvet ekibinin de beklediği alana 3 çadır kuran hayvan hakları savunucularının bekleyişleri devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

Adalar Kaymakamlığı: Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

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