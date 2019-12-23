23 Aralık 2019 04:35

Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri

Türkiye’nin hem Libya'da ve hem de Doğu Akdeniz'de oynamaya çalıştığı rol, geçen haftanın arap basınının gündem konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Sarrac (solda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı
Fayiz es Sarrac (solda) | Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Gerginliğin tırmanmaya devam ettiği Libya, Arap basınının yine en önemli gündemiydi. Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de oynamaya çalıştığı rol, makalelere ve yorumlara konu oldu.

    Elbadil internet sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz cuma günü, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Misurata milislerine Trablus'tan ve Sirte’den çekilmeleri için 72 saat verdi. Libya ordusu sözcüsü Binbaşı General Ahmed Al-Mismari, Libya'daki Misurata milislerini, Sirte ve Trablus'tan çekilmezlerse bombalamaya devam etmekle tehdit etti. Trablus'un güneyinde, Wadi El-Rabi’de, Libya ordusu ile Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı milisler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı gelen haberler arasında.

    Al Arab gazetesinden Dimitar Bishev, Türkiye ile NATO ve Avrupa Birliği müttefikleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının Ankara’nın Moskova’ya bağımlılığını artırdığını yazdı. Yazar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Gaz Forumu ülkeleri arasında yaşanacak bir çatışmanın Rusya’ya yarayacağına vurgu yaptı.

    RUSYA ENDİŞELİ

    Yine Al arab gazetesinde yer alan bir haber yorumda, Interfax haber ajansından yapılan alıntıda, Rusya Dışişleri Bakanlığından bir kaynağın Moskova'nın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme olasılığı konusunda çok endişeli olduğunu söylediği ifade edildi. Haberde, gözlemcilerin Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin; özellikle Libya Ulusal Ordusu'nun yanında durduğuna dair haberler çıkan Rusya’ya karşı bir meydan okuma olduğu yorumuna yer verildi.

    Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi, yayımladığı değerlendirmede Serrac ile Erdoğan arasında imzalanan anlaşmanın Doğu Akdeniz ülkeleri arasında deniz sınırlarının belirlenmesi için bir emsal teşkil etmediğini yazdı. Al Araby sitesinde yer alan çalışmada ise “Mısır ve Kıbrıs daha önce 2013 yılında aralarındaki deniz sınırlarını belirlemek için bir anlaşma imzalamışlardı. İsrail ve Yunanistan'a ek olarak, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki geniş alanlar üzerinde gaz ve petrol arama çalışmaları başlattığı anlaşma budur. Son yıllarda bölgedeki diğer ülkeler arasında da benzer anlaşmalar imzalandı. Tunus da dahil olmak üzere diğer ülkelerin de benzer anlaşmalar imzalaması bekleniyor” denildi.

    ÜLKELER, SÖMÜRGECİ MÜTTEFİKLERİNİN ESİRİ

    Al Araby sitesinin yazarlarından Osama Ali, sömürge geçmişi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların “ekonomik, güvenlik veya stratejik çıkarlarını korumaya istekli bölgesel ve uluslararası müttefiklerinin” esirleri olduğuna dikkat çekti. Osama, “Bazı ülkeler IŞİD veya el Kaide varlığı nedeniyle kendilerini uluslararası bir terörle mücadele koalisyonunun üyeleri olarak savunmuş olabilirler. Ancak anlaşılmaz olan, tarafların, sömürge hırslarını canlandırma arzusu gizlenmeyen İtalya ve Fransa gibi ülkelerle nasıl başa çıkacağı” dedi.  

    Şarkul Avsat gazetesinde İbrahim Hamidi imzasını taşıyan makale, Suriye’nin İdlib kenti ile Libya’da yaşanan gelişmelerin Türk-Rus ilişkilerine etkisine dikkat çekti.

    TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇABALARI RUSYA'YA YARIYOR

    Dimitar Bishev
    Al Arab

    Mevcut durum Moskova'nın işine yarıyor. Türkiye ile NATO ve Avrupa Birliği müttefikleri arasındaki ilişkilerin bozulması Erdoğan'ın Moskova'daki yeni arkadaşlarına olan bağımlılığını artırıyor.

    Doğu Akdeniz'de gerilimler tekrar artmaya başladı. Türkiye, Kıbrıs'ın çevresindeki tartışmalı sulardan savaşın parçaladığı Libya'ya kadar tüm bölgede ağırlığını koyuyor. Ancak, Türkiye'yi dışlayan, Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri olan Ürdün, Filistin Yönetimi ve İtalya'nın yanı sıra Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır'ı bir araya getiren rakip bir ittifak bu çabalara engel oluyor.

    Türkiye'nin muhalifleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi diğer oyuncuların yanı sıra güçlü Libyalı General Halife Hafter de var. Hafter’i destekleyen Fransa gibi ABD de bu grubun katılımcı bir üyesi. Ayrıca Libya generaline verdiği desteğe rağmen, bu çatışmada hala gizemli bir rol oynayan Rusya var.

    TÜRKİYE’DEN ASKER SÖZÜ

    Geçen ay Trablus'taki uluslararası kabul görmüş Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “sınırların belirlenmesi anlaşmasını” imzaladıktan sonra Erdoğan, Hafter saldırısını geri püskürtmek için Libya'nın başkentine hızlı bir tepki gücü gönderme sözü verdi.

    Türkiye ile İsrail arasında da bir çatışma var. Geçtiğimiz Pazar günü, Türk donanması, Kıbrıs makamlarının izniyle deniz petrol ve doğalgaz arama çalışması yapan bir İsrail araştırma gemisini dönmeye ve oradan uzaklaşmaya zorladı. Öte yandan, bir İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçağı bir Türk keşif gemisinin üzerinden uçtu. Türkiye, petrol ve doğalgaz için arama yapan Yavuz ve Fatih gemilerini korumak için Kuzey Kıbrıs'a drone gönderdi. Türkiye, Kıbrıs ya da Libya'da ya da her ikisinde şiddetli bir çatışmanın eşiğinde gibi görünüyor.

    Amacı uğruna tehlikeyi göze alma politikası Erdoğan'a kazanım getirebilir veya getirmeyebilir. Ancak, bir oyuncunun yaklaşmakta olan krizden bazı kazanımlar elde etmesi muhtemel: O da Rusya.

    RUS PARALI ASKERLERİ LİBYA’DA ÖN SAFTA

    Gözlemcilerin çoğu, Rusya'yı Doğu Akdeniz'deki rakip bir bloğun parçası olarak görüyor. Kıbrıslı Rumlarla uzun süredir bağları var, İsrail için dost bir ülke ve 2013 yılında Abdulfettah el-Sisi'nin iktidara gelmesinden bu yana Mısır'a silah satış anlaşmaları önemli ölçüde arttı. Rus paralı askerleri de Hafter güçlerinin ön saflarında savaşıyor. Erdoğan bu ay, Kremlin bağlantılı iş adamı Evgeny Prigogine başkanlığındaki özel bir askeri şirket olan Wagner Company'nin varlığını, Libya'ya asker göndermesi için gerekçe olarak öne sürdü.

    Başka bir deyişle, Rusya, bir tarafın diğeri kadar kazandığı aynı sıfır toplamlı oyunda Türkler gibi sıkışmış görünüyor. Erdoğan'ın kaybı Putin için bir kazanç ve tam tersi de doğru. Bu teoriyi benimseyenler, Rusya'nın sonunda kazanmak için Türkiye'yi köşeye sıkıştırması gerektiğine inanıyor.

    Rus siyasetinin bu şekilde okunması birçok şeyin yanlış anlaşıldığını ortaya koyar.

    Birincisi, Sisi ve Hafter ile olan ilişkilerine rağmen, Rusya Libya'da temkinli. Rusların Ortadoğu uzmanı Kirill Semenov, büyük Rus enerji şirketlerinin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile rahat bir şekilde çalıştığını söylüyor. Rus müdahalesine gelince, özellikle Türkiye’nin kuşatılmış Başbakan Fayez al-Sarrac'a yardım sunduğu bir durumda bunun Suriye ile aynı seviyede olması pek olası değil.

    İkincisi, Rusya'nın büyük olasılıkla tercih edeceği sonuç, savaşan taraflar arasında, ticaret fırsatlarından yararlanmasına ve Suriye'de olduğu gibi barışın rolünü oynamasına izin verecek bir tür uzlaşmadır. Türkiye ile açık vekalet çatışmasına gelince, bu Rus çıkarlarına hizmet etmiyor.

    Benzer şekilde, Rusya özellikle Kıbrıs konusundaki çatışmalarda yer almamaktadır. Mevcut durum Moskova’nın işine yarıyor. Türkiye ile NATO ve Avrupa Birliği’ndeki müttefikleri arasındaki ilişkilerin bozulması Erdoğan'ın Moskova'daki yeni arkadaşlarına olan bağımlılığını artırıyor. Adanın (Kıbrıs), NATO’nun garantörlüğünde yeniden birleşmesi ufukta görünmüyor. Çatışmalar, hâlâ Doğu Akdeniz gazının Avrupa pazarlarına ulaşmasını ve petrol hatları vasıtası ile yapılan Rus sevkiyatlarıyla rekabet etmesini engelliyor.

    TRABLUS VE İDLİB ÇATIŞMASI BİR RUSYA-TÜRKİYE SAVAŞI MI?

    Vladimir Putin

    Fotoğraf: AA

    İbrahim Hamidi
    Şarkul Avsat

    Rusya’nın desteği altındaki Suriye güçleri, İdlib’in doğusundaki köylerde Türkiye destekli grupların karşısında yer alıyor. Moskova’nın destek verdiği Mareşal Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) da Ankara destekli Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kalesi olan Trablus’a doğru ilerleyişini artırdı. Peki, İdlib ve Trablus savaşı arasında bir bağlantı var mı?

    İdlib’de yaşananların, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumla bağlantısı bulunuyor. Bu noktada bölgede yaşananlar, Ankara, Washington ve NATO ilişkilerinde de etkin bir rol oynuyor. Suriye’deki bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası bir zirve öncesinde Ankara- Moskova arasındaki askeri, siyasi ve ekonomik işbirliğinde de çeşitli yansımalar ortaya koydu.

    Ancak son günlerde yaşananlar, Libya’daki iki farklı çatışma tarafını destekleyen Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiye yeni bir yön kazandırdı. Erdoğan, Serrac hükümetine destek verirken, Moskova ise Hafter’e desteğini açıkladı ve Rusya’ya bağlı Wagner unsurları da LUO’ya destek sağlamaya yöneldi.

    TRABLUS

    Putin ve Erdoğan arasındaki zirvenin düzenleneceği tarih olan 8 Ocak yaklaşırken iki taraf, Trablus ve İdlib’deki askeri tırmanış karşısında doğrudan ve dolaylı olmak üzere birbirlerine suçlamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Wagner unsurları gibi paralı askerler hususunda sessiz kalamayacağını belirterek “Wagner adlı grup aracılığıyla Libya’da Hafter lehinde paralı asker olarak çalışıldığını” vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca “Onlara kimin para verdiğini biliyorsunuz” diyerek, “Bu, bir gerçek. Tüm bunlar hakkında sessiz kalmamız, bizim açımızdan doğru olmaz. Şimdiye kadar yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Moskova ise kartlarının Libya’daki tüm taraflara açık olduğunu belirtirken Erdoğan’a da yanıt verdi. Rusya’da yayın yapan RIA Novosti haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Türkiye’nin Serrac hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın ve Türk askerlerinin Libya’ya gönderilme olasılığının Moskova için büyük endişelere yol açtığını” açıkladı. Kaynak, Türkiye ve Libya hükümeti arasındaki güvenlik anlaşmasının ‘birçok soru işaretine’ yol açtığına dikkat çekti. Kaynak ayrıca, Libya’ya yönelik yabancı bir askeri müdahalenin “ülkedeki durumu zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını” vurguladı.

    Düzensiz askeri bir birim olan Wagner, daha önce Suriye, Ukrayna ve Afrika kıtasındaki bazı ülkelerde faaliyet göstermişti.

    'Wagner' meselesi, Rusya ve Türkiye’nin Libya’ya yönelik tutumlarını farklılaştırabilecek önemli bir anlaşmazlık noktası teşkil ediyor. Zira Moskova, Wagner grubunun Libya’daki varlığını tanımıyor. Savunma Bakanlığı da daha önce “bu konu hakkında medya organları tarafından söylentilerin yayıldığını ve bu söylentilerin asılsız olduğunu” açıklamıştı.

    Moskova, Erdoğan’ın ifadeleri hakkında yorum yapmakta aceleci davranmasa da Rus yorumcular, söz konusu “çekişmeyi”, Moskova ve Ankara arasındaki en kötü durum olarak nitelendirdi. Hatta bu durumun, Türk heyetinin beklenen Moskova ziyaretinin iptal edilmesine yol açabileceğini belirttiler.

    İDLİB

    Rusya ve Suriye uçakları, geçtiğimiz saatlerde büyük bir savaşa hazırlanmak üzere İdlib kırsalına yüzlerce baskın düzenledi. Hükümet güçleri, 20 Aralık’ta iki lider Putin ve Erdoğan’ın aracılık ettiği çatışmasızlık anlaşmasına tabi olan bölgede, İdlib’in doğusundaki birçok köyü ele geçirdi. Saldırı alanlarıyla, Şam kuvvetlerinin Lazkiye - Halep ve Hama - Halep arasındaki karayollarının kontrolünü yeniden sağlamasına izin verilmesinin amaçlandığı açık. Bu durum aynı zamanda, Maaret el Numan, Saragib ve Eriha gibi yoğun nüfuslu bölgelere de yaklaşmak anlamına geliyor. Bugün, yüzlerce roketin de Maaret el Numan’ı hedef aldığı belirtildi. Bombardıman, İdlib’den Türkiye sınırlarına doğru, 3 milyon kişiyi içeren bir göç başlattı.

    Öte yandan Moskova tarafından işletilen Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus komutanlığı, 20 Aralık’ta radikalizm yanlısı gruplara karşı, Türkiye ile anlaşma sağlanan alanlardan geri çekilmeyi kabul etmemesi sonrasında askeri kararlılık tavrı alındığını açıkladı. Aynı zamanda Rus kaynakları, Ankara’yı, Türk tarafının desteklediği gruplar karşısında “yükümlülüklerini yerine getirmemekle” suçladı. İdlib’de Putin- Erdoğan anlaşması uyarınca 12 gözlem noktasının kurulduğu bilinirken İdlib çevresinde Türkiye’ye ait birçok nokta da hedef alındı.

    AÇIK İPLİK

    Trablus ve İdlib’deki askeri tırmanışa ve Moskova ile Ankara arasındaki karşılıklı suçlamalara rağmen bölgesel ve uluslararası meselelerin, doğalgaz alanında stratejik işbirliğinin ele alınacağı Putin- Erdoğan zirvesi hususunda iki taraf arasında kanallar hâlâ açık. Benzer şekilde Putin, NATO’yu zayıflatmak amacıyla Erdoğan ile Suriye’de işbirliği yapmak için hâlâ bahis oynuyor. Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki gerginlikten de herhangi bir rahatsızlık duymuyor.

    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

    Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | Türkiye-Libya anlaşması: Uzlaşı çabaları zayıfladı

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | Türkiye-Libya anlaşması: Uzlaşı çabaları zayıfladı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Buca'da düzenlenen etkinlikle anıldı
    SONRAKİ HABER

    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Haydi 2 Evrensel alıp 1'ini okuyup ötekini okutmaya!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Marx'ın Lincoln'e mektubu

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar -2: Sıcak devrim günleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -3

     evrensel
    evrensel

    Her gün 2 Evrensel: Bir oku, bir okut

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    17. yıl dönümünde Hablemitoğlu suikastı: Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir!..

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Çocuklar açlık kulüplerine!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Suyu köpürtme siyasetinde Libya vakti!

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kadifeden kesesi’ meselesi

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Türk şiir kralı Florinalı Nâzım

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Acılarını şiirlere gömen ozan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Metin Erksan’ın sinemasal dünyasında kısa bir yolculuk

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Tahammül ve incelikler

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Özgürlükse özgürlük
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Doç. Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek
    Doç. Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Mecliste AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması'nı Doç. Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri
    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri

    Türkiye’nin hem Libya'da ve hem de Doğu Akdeniz'de oynamaya çalıştığı rol, geçen haftanın arap basınının gündem konusu oldu.

    Bir tiyatrocuya mektup
    Bir tiyatrocuya mektup

    Anıl Yurdakul, Beyoğlu sokaklarının renkli simalarından Gönül ablanın ardından yazdı.

    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir
    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir

    ​​​​​​​DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, PTT emekçilerini hedef aldığı yazısı daha sonra internet sitesinden kaldırılan Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker'e tepki gösterdi.

    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"
    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"

    Tersane işçileri çalışma koşullarını Evrensel'e yolladıkları haberde anlattı.

    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi
    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi

    DMD hastası çocukların aileleri, tedaviye daha rahat ulaşabilmek için kas hastalıkları merkezlerinin çoğaltılması ve fizik tedavi gibi gerekli uygulamaların ulaşılabilir olmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Ege/İzmir sayfaları yayına başladı
    Evrensel Ege/İzmir sayfaları yayına başladı

    Evrensel, Ege/İzmir sayfalarıyla Ege'den daha fazla haber, daha fazla röportaj mektup analiz ve köşe yazısına yer açıyor.

    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!
    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!

    Doğu Biga Madenciliğin Çanakkale Kumarlar Köyündeki göletin suyunu altın madeni için kullanmak istemesine karşı köyün kadınları yürüyüş yaptı, "Kumarlar suyu ile Çanakkale zehirlenmesin” dedi.

    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    İstanbul İşçi Sendikaları Platformu: Taleplerimizi ortak mücadeleyle alabiliriz
    İstanbul İşçi Sendikaları Platformu: Taleplerimizi ortak mücadeleyle alabiliriz

    Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, “İstediğimizi, işçilerin örgütlü mücadelesi ve sendikaların ortaklaşmasıyla alabiliriz” dedi.

    Diyarbakır’da toplumsal barış ve insanca yaşam mitingi yapıldı
    Diyarbakır’da toplumsal barış ve insanca yaşam mitingi yapıldı

    Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen mitingde “İnsanlık dışı koşullarda yaşamaya hayır” denildi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD-Avrupa arasında doğal gaz gerilimi
    ABD-Avrupa arasında doğal gaz gerilimi

    Kuzey Akımı 2 doğal gaz hattına karşı ABD Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu tarafından yaptırım kararları uygulanmaya başlandı. Almanya ve Rusya karara tepki gösterdi.

    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi
    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi

    Eskişehir’de haziran ayında yaşanan selde mağdur olan çiftçiler, devletin söz verdiği yardımı yapmadığını, borçlarının katlanarak arttığını ve bankalarla icralık olduklarını söyledi.

    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi
    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin düşük tutulmasını, işverene verilen desteğin artmasını ve "yatırım kaptırmama" bahanesiyle sömürünün katmerlenmesini istedi.

    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu
    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu

    Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri, mürettebatı Türkiyeli olan bir gemiye el koydu.

    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"
    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

    "Asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

    Avrupa'nın Gündemi: Tasarruf politikaları emekçilerin haklarını gasbediyor
    Avrupa'nın Gündemi: Tasarruf politikaları emekçilerin haklarını gasbediyor

    Fransa'da emeklilik sistemine karşı grev sürerken reform tasarısının meşruluğu tartışılıyor.  Almanya'da egemenler AB Komisyonunun Avro Bölgesi’nin gelişimiyle ilgili tavsiyelerinden rahatsız.

    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok
    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok

    Bir mühendislik firmasında asgari ücretle çalışan Gülcan ve iki aydır işsiz olan matbaa işçisi Vedat ile asgari ücreti ve yaşam koşullarını konuştuk.

    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı
    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

    Özçelik-İş, TEMSA'da üretimin 2 Ocak'a kadar durdurulduğunu ve işçilerin tekrar ücretli izne çıkarıldığını açıkladı. İşçiler, "Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” diyor.

    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi
    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

    Elazığ’da Yeni Yaşam gazetesi dağıtırken gözaltına alınan Necmettin Tosun hakkında gazetede yer alan haberler gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret
    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret

    Ragıp Zarakolu’nun "Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında Türkiye’ye iade edilmesi talebi, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi
    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi

    Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz
    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında ‘tahrik’, ‘iyi hal’ bahanesi öne sürülerek uygulanan ceza indirimlerine tepki gösterdi.

    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var
    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var

    Tekirdağ Çorlu'da Evrensel’le dayanışma konseri düzenlendi. Konserde yapılan konuşmalarda Evrensel’e bugün düne oranla daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.