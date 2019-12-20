20 Aralık 2019 17:11

Libya’da UMH, Türkiye ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Sarrac (solda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı
Fayiz es Sarrac (solda) | Fotoğraf: AA

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    Suriye’nin İdlib kentinde tam bir uzlaşıya varamayan Rusya ve Türkiye'nin çelişkileri Libya üzerinden artıyor. Rusya NATO’ya karşı Türkiye kartını kullanmak için temkinli davranıyor. Libya’da karşı cephelerde bulunan güçler, zıt politikalar geliştiriyor. Rusya’nın desteklediği ve Halife Hafter komutasında bulunan Libya Ulusal Ordusu, Türkiye ve Katar’ın desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümetine yönelik Trablus’ta operasyon başlattı. Trablus, Türkiye destekli UMH güçlerinin elinde kalan son yer olarak biliniyor. Yine Libya üzerinden Doğu Akdeniz’de etkinlik kurmaya çalışan Türkiye, bu alanda karşısında Yunanistan, Mısır, İsrail başta olmak üzere birçok uluslararası gücü de alıyor. Türkiye’nin Libya’ya olası güç gönderme durumu ise Suriye sahası başta olmak üzere birçok yeri etkileyecek. 

    LİBYA UMH ANLAŞMAYI ONAYLADI

    Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulunun kararı oy birliğiyle aldığı açıklandı.

    Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif pazartesi günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmişti. Mutabakatın 25 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda ele alınması bekleniyor.

    Perşembe günü Türk medyasına yansıyan Arap medyası kaynaklı haberlerde Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin Türkiye’den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edilmişti.

    LİBYA’DA ÇİFTE HÜKÜMET

    2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM’nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

    Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümetine destek veriyor.

    "GÜVENLİK ANLAŞMALARINI UYGULAMA" ÇAĞRISI

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’e güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

    Serrac’ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’den, General Halife Hafter’e bağlı milis güçlerin Trablus’a saldırılarını engellemek için UMH’ye destek olmaları istendi.

    Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Hafter, son olarak 12 Aralık’ta Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter’in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

    MISIR VE YUNANİSTAN’IN TEPKİSİ SÜRÜYOR

    Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıraya ise tepki sürüyor. Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah Al Sisi ile telefonda görüştü. Anastasiadis ile Sisi arasında yapılan görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımları ve Türkiye ile Libya Ulusal Konsey Başkanı arasında imzalanan anlaşma konusu ele alındı.

    Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Mısır Cumhurbaşkanı’nın söz konusu anlaşmayı kınadıktan sonra bunun herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını dile getirerek, Anastasiades ile buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hemfikir olduğunu belirttiğini söyledi.

    ANKARA’DAN ABD’YE "TERÖR" TEHDİDİ

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin "2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür. ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

    Aksoy  “F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki iş birliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir.” dedi.

    Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklayan, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan ABD’nin 2020 savunma bütçesi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatoda ‘ezici çoğunlukla’ kabul edilmişti. (DIŞ HABERLER)

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