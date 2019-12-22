22 Aralık 2019 04:54

"Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

"Asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

Bakırköy Pazar Alanına düzenlenen yürüyüş

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Hilal TOK
    İstanbul

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayı başından beri yaptığı toplantılar henüz neticelenmedi. Her ne kadar ortak açıklama yapsalar da konfederasyonlar farklı rakamlar telafuz ediyor. Ortak bir talep etrafında mücadele olmayınca işçilerin talepleri de tepkileri de ekonomik kriz ve işsizlik tehdidiyle baskılanıyor. Bu baskılanmadan, asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştırılan, kıt kanaat geçinmeye çalışan kadınlar da nasibini fazlasıyla alıyor. Yine de işçiler seslerini duyurabileceklerini düşündükleri her fırsatta ve mecrada insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret taleplerini dile getiriyor.

    DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Olcay Özak, işçilerin tepkileriyle ve talepleriyle bizzat fabrika önlerinde, işçi duraklarında karşılaşıyor. Örgütlü oldukları işkolunda yoğun olarak çalışan kadın işçilerle de sık yüzyüze gelen Özak, yaşanan sıkıntıları ve acil talepleri aktardı.

    "ÖNEMLİ OLAN TEPKİLERİ BİRLEŞTİRMEK"

    Olcay Özak, yoksulluk sınırının 6800 lira olduğunu, sendikaların taleplerinin bu tabloda elbette yetersiz olduğunu söyleyerek başlıyor söze ve devam ediyor: “Mevcut talepler işçilerin ihtiyacından çok uzakta çünkü yoksulluk sınırının çok altında. İşverenlerin ve Türk-İş’in talebi işçileri yine açlığa mahkûm etmek gibi bir şey aslında. Ücretlerin yoksulluk sınırının altında olmaması gerekir. Ama 3200 TL en azından iyileştirici bir düzey işçiler açısından.” 

    Asgari ücretle ilgili, tespit komisyonunda yapılan görüşmelerle ilgili fabrika önlerinde, işçi duraklarında işçilerle tartıştıklarını aktaran Özak’ın izlenimleri şöyle: “Görüyoruz ki işçilerin iyi bir ücret konusunda umudu çok yok. Bildirimizle gidip ‘3200 lira istiyoruz’ dediğimizde, ‘Bunu bize vermezler’ diyorlar. Hükümetin işçiyi düşünmediğini, her kararını patronlardan yana aldığını belirtiyorlar. Kimisi ‘Önerdikleri asgari ücreti patronlara, hükümet yetkililerine verelim bakalım onlar yaşayabiliyorlar mı, yaşayabiliyorlarsa formülünü söylesinler biz de yaşayalım’ diyor. Yani aslında tepkiler yüksek. Önemli olan bu tepkileri birleştirmek, şimdi sendikalara düşen bu. Tepkileri birleştirip talepleri daha görünür kılmamız gerekiyor.”

    Hükümetin ve patronların çoğunlukta olduğu komisyondan işçilerin yararına bir karar alınmasını o da beklemiyor; “Bugüne kadar işçiden değil sermayeden yana kartlarını oynadılar hep. İş yine sınıftan yana tutum alan sendikacılara ve işçilere düşüyor. Bir araya gelinmeli. Karşı taraf çok örgütlü ve hükümet gibi bir güç var arkalarında. Biz işçilerin de eli şalterde bunu bilmeliyiz, bu yüzden bir araya gelinmeli ki bir kazanım elde edelim” diyor. 

    "BİREYSEL ÇABALAR ÇÖZÜM OLMUYOR"

    Asgari ücretin kadın işçiler açısından önemine ayrıca dikkat çeken Özak, karşılaştıkları kadın işçilerin giderek ağırlaşan yaşam koşullarına tepkilerini şöyle aktarıyor: “Konuştuğumuz kadın işçiler, evdeki yaşantılarıyla aldıkları ücretin kıyaslamasını yapıp tepki gösteriyorlar. Evde aşı kaynatan da kadın, aileyi geçindirmek için birçok sorumluluğu üstlenen de, ek iş gibi yöntemlerle çözüm arayan da kadın oluyor. Geçinebilmek için çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar. Kimisi kayınvalidesi ile evleri birleştirdiklerini, kimisi ek iş yaptığını, kimisi sürekli fazla mesaiye kaldığını, diğer türlüsünün mümkün olmadığını aktarıyor. Ancak bu bireysel çabalar işe yaramıyor; çoğu taksitlerini, borçlarını ödeyemediklerini, çocuklarının giderlerini karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Elbette yakınıyor herkes bu durumdan ve birlik olma yönünde talepleri oluyor. Biz de bunu kendilerinden başlayarak yapması gerektiğini, sendikalı olmaları, örgütlenmeleri gerektiğini, sorunları ancak birlikte, bir güç olarak çözebileceğimizi anlatıyoruz.”

    "BÖYLE GİDEMEZ"

    Birçok sektörde kadın işçilerin ücretinin erkek işçilerin ücretinden düşük olduğunu hatırlatan Olcay Özak, asgari ücretin altında çalışan kadınların yoğunluğuna dikkat çekiyor: “Birçok işletmede asgari ücretin altında çalışan kadın var. İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda iş buldukları için kendilerini şanslı gören kadınlar, hak gaspları ve bazen ücretlerin ödenmediği durumlarda bile, elindekini kaybetme korkusuyla ses çıkaramıyor. Çünkü işsizlikle tehdit ediliyorlar... Ve hakikaten yaşanabilecek bir hayat yok. Çalışma saatleri çok uzun. Sabahın altısında kalkıp akşamın yedisinde eve dönüyor. Kimisi ek işte çalıştığı için gecenin onbirini bulabiliyor bu saatler. Çocuklarının servis paralarını ödeyebilmek için, önlerine bir lokma koyabilmek için çok zorlu çalışma koşullarına ve ücretlere mecbur bırakılıyorlar. Bunun sürdürülebilir yanı yok!”

    "ÜCRETİN ÇOĞU KREŞE GİDİYOR"

    Özak, çalışan kadınlar açısından çocukların bakımının, dolayısıyla kreş talebinin önemini vurguluyor. Kadınların aldıkları ücretin büyük kısmını kreşe vermekten şikâyetçi olduğunu belirten Özak, “Tek başına asgari ücretin artırılması değil aynı zamanda kadınların üzerindeki sorumlulukları ve geçim dertlerini büyüten ekstra maliyetlerin de hafifletilmesi lazım” diyor. 

    "VERGİ PATRONDAN KESİLSİN"

    Özak, asgari ücret konusundaki en önemli taleplerinden birinin vergiden muaf tutulması olduğunu da hatırlatıyor: “Bordroluların daha maaşı eline geçmeden kesilir vergisi. Zaten kıt kanaat olan asgari ücret, sene sonuna kadar vergi dilimi katlanınca iyice azalıyor. Ocak ayında aldığı maaşı aralık ayında alma imkanı kalmıyor işçinin. Tüm ücretlerde böyle ama bu asgari ücrette daha belirgin. Biz asgari ücretin kesinlikle vergi dışına bırakılmasını talep ediyoruz. Verginin patronlardan, ama tabi gerçek gelirleri üzerinden, kesilmesi gerekiyor.”

    "EVDE OTELLER İÇİN KİBRİT DOLDURMAYA BAŞLADIM..."

    Adile DOĞAN 
    Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı

    Asgari ücretin kadınların yaşamlarına nasıl yansıdığını her gün kendi mahallemizdeki kadınların somut yaşamlarından görüyoruz aslında. Sadece iki kadının hayatını aktarmak bile durumu anlatmak için yeterli. 

    Semra, 25 yaşında, bir çocuğu var. Kocası da kendisi de fabrika işçisiydi. Çocuğa bakacak kimse olmadığı için işten çıkmak zorunda kaldı. Kirada kalıyorlar. Beş yıldır evliler, evlenirken bir sürü borç yapmışlar, “Çalışır birlikte öderiz” demişler. Ama çocuk olunca işten ayrılmak zorunda kalmış. Semra uzun zamandır işsiz, kocası çalışmaya devam ediyordu. Geçen yıla kadar en azından kiralarını, faturalarını ödeyip geçinmeye çalışıyorken kocası 4 ay işsiz kaldı. Bu sırada durumları çok kötüleşti, çocuğa bez, süt bile alamadılar. Kirayı ödeyemediler, elektrik faturasını ödeyemedikleri için elektrik sayaçları söküldü. Kocası 4 ay sonra çalışmaya başladı ama bu sefer de o 4 ay boyunca yapılan borçları ödemeye gidiyor aldığı maaş. O büyük yoksulluk hala devam ediyor yani. Çocuğun ayağında ayakkabı bile yoktu bu yıl. Kocasının şimdi işe girdiği fabrika çok fazla mesai yapılan bir yer ama buna rağmen aldığı maaş 2300 lirayı geçmiyor. Semra, “Bu 2300 TL ile geçinmemiz mümkün değil” diyor ve ekliyor: “Aldığım maaş en azından üç beş kuruş köşeye atabilmemize yetmeli. Bir ay işsiz kalsak yaşayamaz hale geliyoruz. Dört ayda bu hale düştük, şimdi de bir asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

    "BİN TANESİ 60 LİRAYA TESBİH YAPIYORUM"

    26 yaşındaki Gizem Çelik’in de iki çocuğu var. Mesleği kuaförlük ama yapamıyor, çünkü çocuğuna bakacak kimse yok. Eşi asgari ücretle çalışıyor ama bazen aldığının asgari ücretin bile altına düştüğünü söylüyor. “Çünkü işyerinde belli bir saat çalışma zorunluluğu var, onu dolduramadığında ya da izin kullanırsa ay içinde maaşından direkt düşüyor” diyor. 

    Küçük kızı henüz 1.5 yaşında ve henüz bebek bezi kullanıyor. “En uygun bebek bezini kullanıyoruz, onun da paketi 30-35 lira.” Ayda ortalama üç paket kullandıklarını söylüyor. Ayrıca 1000 TL’ye yakın ev kirası ödüyorlar. Bu koşullarda asgari ücretle ev geçindirmek imkânsız olduğundan bir süredir evde parça başı iş yapmaya başlamış. “Tespih yapıyorum evde. 1000 tanesini 60 liraya satıyorum. Çalışamadığım için biraz da olsa ev bütçesine katkı sunmak istedim. Bu işi muhtarlık aracılığıyla bulduk. Muhtarlığın internet sayfasında bu iş için duyuru yaptılar ama anında sayfanın altına yüzlerce yorum yapıldı. Herkes iş alabilmek için yarış içinde resmen” diye anlatıyor. 

    "İNSANCA YAŞAM BENİM DE HAKKIM"

    “İnsanca yaşamak, çocuklarıma daha güzel şekilde bir hayat hazırlayabilmek benim de hakkım” diyor Gizem, ama biliyor, bu asgari ücretle bunu yapabilmesi imkânsız ve isyan ediyor: “Ben eşimin hak ettiği maaşı almasını istiyorum. Asgari ücret zaten az, bir de maaşın yarısı vergiye gidiyor. Bunun da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Zaten asgari ücretli insanlar kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Neden bir de asgari ücretten vergi alınıyor anlamıyorum. Asgari ücrete 200 lira zam yapıyorlar ama vergi de o kadar artıyor zaten, hayat da gittikçe pahalanıyor, elimize bir şey geçmiyor yani. Bu parayla bizden 3-4 çocuk doğurmamızı istiyorlar. Bize yoksulluk güzel bir şeymiş gibi anlatılıyor, hep şükretmemiz, isyan etmememiz gerektiği söyleniyor. Peygamberden örnek veriliyor. Madem şükretmek iyi bir şey onlar da şükretsin o zaman. Bize şükretmeyi değil, düzgün bir yaşam vadedin.”

    İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

    İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

    Asgari ücret, asgari yaşam

    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Asgari ücret, asgari yaşam

    Kadınların iki talebi: Ücretler artsın kreş ihtiyacı karşılansın

    Kadınların iki talebi: Ücretler artsın kreş ihtiyacı karşılansın

    Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

    Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'den tazminatlarını alamayan madenciler için kanun teklifi
    SONRAKİ HABER

    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    YAZARLAR
    evrensel
    evrensel

    Her gün 2 Evrensel: Bir oku, bir okut

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    17. yıl dönümünde Hablemitoğlu suikastı: Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir!..

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Çocuklar açlık kulüplerine!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Suyu köpürtme siyasetinde Libya vakti!

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kadifeden kesesi’ meselesi

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Türk şiir kralı Florinalı Nâzım

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Acılarını şiirlere gömen ozan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Metin Erksan’ın sinemasal dünyasında kısa bir yolculuk

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Tahammül ve incelikler

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Özgürlükse özgürlük

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Maide suresi, fıkıh, Kanal İstanbul

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Başını belaya sokma’da bu kadar hevesli başka bir hükümet var mı?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    "Asgari ücret"te bu yıl da aynı oyun sahnede!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Eleştirirken sebebi de saptayalım

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Münferit değil, sistematik!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Çekirge

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Servis olarak bir şeyler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"
    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

    "Asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

    Avrupa'nın Gündemi: Tasarruf politikaları emekçilerin haklarını gasbediyor
    Avrupa'nın Gündemi: Tasarruf politikaları emekçilerin haklarını gasbediyor

    Fransa'da emeklilik sistemine karşı grev sürerken reform tasarısının meşruluğu tartışılıyor.  Almanya'da egemenler AB Komisyonunun Avro Bölgesi’nin gelişimiyle ilgili tavsiyelerinden rahatsız.

    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok
    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok

    Bir mühendislik firmasında asgari ücretle çalışan Gülcan ve iki aydır işsiz olan matbaa işçisi Vedat ile asgari ücreti ve yaşam koşullarını konuştuk.

    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı
    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

    Özçelik-İş, TEMSA'da üretimin 2 Ocak'a kadar durdurulduğunu ve işçilerin tekrar ücretli izne çıkarıldığını açıkladı. İşçiler, "Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” diyor.

    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi
    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

    Elazığ’da Yeni Yaşam gazetesi dağıtırken gözaltına alınan Necmettin Tosun hakkında gazetede yer alan haberler gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret
    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret

    Ragıp Zarakolu’nun "Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında Türkiye’ye iade edilmesi talebi, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi
    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi

    Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Josef Stalin kimdir?
    Josef Stalin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz
    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında ‘tahrik’, ‘iyi hal’ bahanesi öne sürülerek uygulanan ceza indirimlerine tepki gösterdi.

    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var
    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var

    Tekirdağ Çorlu'da Evrensel’le dayanışma konseri düzenlendi. Konserde yapılan konuşmalarda Evrensel’e bugün düne oranla daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    UN Women: Kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor
    UN Women: Kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor

    BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olmayı sürdürdüğünü paylaştı.

    Emek Partisi Kocaeli'de asgari ücret kampanyası başlattı
    Emek Partisi Kocaeli'de asgari ücret kampanyası başlattı

    EMEP, Kocaeli’de asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltilmesi için imza kampanyası başlattı.

    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" sürüyor: Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" sürüyor: Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir

    Hayvan hakları savunucuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Saraçhane Parkı’nda yaptıkları eylemle Adalar'daki atlı fayton işkencesinin son bulmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı
    Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı

    KESK’in çağrısıyla Mersin’de düzenlenen bölge mitingine katılan işçi ve emekçiler “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebini dile getirdi.

    Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz
    Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Biz bu adımı hayata geçireceğiz" dedi.

    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti
    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti

    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Maraş’ta anıldı: Yüzleşin
    Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Maraş’ta anıldı: Yüzleşin

    Maraş Katliamı’nın 41. yıl dönümünde, katliam Maraş'ta lanetlendi: Eşit yurttaşlık temelini yaratmak zorundayız.

    800 yıl kilise olarak kullanılan Kariye'nin camiye dönüştürülmesini istediler
    800 yıl kilise olarak kullanılan Kariye'nin camiye dönüştürülmesini istediler

    Saadet Partisi üyeleri, tarihi bir kilise olan Kariye Müzesi’nin cami olarak ibadete açılmasını istedi.

    Cumartesi Anneleri: 12 yaşındaki Davut, devleti nasıl korkutur?
    Cumartesi Anneleri: 12 yaşındaki Davut, devleti nasıl korkutur?

    769 haftadır adalet isteyen Cumartesi Anneleri, 21 yıl önce Mardin Dargeçit’te kaybedilen çocukları andı.

    GÜNCELLENDİ
    Aydın Valiliği JES'e karşı imza standı açılmasına izin vermedi!
    Aydın Valiliği JES'e karşı imza standı açılmasına izin vermedi!

    Aydın Kızılcaköy'de JES'e ÇED onayı verildi. AYÇEP'in JES'e karşı imza standı başvurusu valilik tarafından reddedildi. AYÇEP ve köylüler köy köy, kapı kapı gezerek imza topluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Eş Başkanı gözaltına alınan Sur Belediyesine kayyum atandı
    Eş Başkanı gözaltına alınan Sur Belediyesine kayyum atandı

    Gözaltında bulunan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, görevden alınarak yerine kayyum atandı. 

    Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor
    Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor

    AKP, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen torba yasaya koyduğu güvenlik soruşturması şartını geri çekecek ancak maddenin Meclis'e ayrı teklif şeklinde geleceği de belirtiliyor.

    Büyükada’daki faytoncular: Açlık grevi yaparız, atları Ada'ya salarız
    Büyükada’daki faytoncular: Açlık grevi yaparız, atları Ada'ya salarız

    Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için 3 ay faytonlara at koşulmasının durdurulmasının ardından faytoncular: Açlık eylemi başlatacağız. Atları da salacağız.

    İskenderun'da Evrensel’le dayanışma: Yeni 25 yıllar için dayanağımız halk
    İskenderun'da Evrensel’le dayanışma: Yeni 25 yıllar için dayanağımız halk

    Hatay İskenderun'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda yeni 25 yıllar için Evrensel'le dayanışmanın önemine dikkat çekildi.