İşçiler, İstanbul'da taleplerini haykırdı: Geçinebilecek ücret, vergide adalet!

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir seviyeye yükseltilmesini ve vergide adalet sağlanmasını talep etti.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformuna bağlı sendikalar Kartal Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, “Asgari ücret görüşmeleri son aşamaya gelmiştir. Asgari ücretle ilgili sermaye cephesinden yine ‘zor durumdayız, fazla veremeyiz’ açıklamaları gelmeye devam ediyor” dedi.

Enflasyonu yüzde 10 açıklayan TÜİK’in, asgari ücretlinin gıda harcamalarına geçen yıla göre sadece yüzde 5 ekleme yaptığını hatırlatan Ceviz, “Peş peşe yapılan bu açıklamaların niyeti bellidir, bir kez daha işçi sınıfını açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmek istiyorlar” diye konuştu.

İşçilerin en önemli sorunlarından birinin de vergi adaletsizliği olduğunu dile getiren Ceviz, “Temel ilke olarak ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması’, ülkemizde maalesef uygulanmamaktadır. Sermayeden alınan vergiler düşürülürken, işverenlerin vergi borçları affedilip silinirken, biz emekçilerin vergi yükü artarak devam etmektedir. İşçi ve emekçilerin talebi adil bir vergi sistemidir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

Asgari ücretin insanca yaşam seviyesine çekilmesinin de verginin adil uygulanmasının da işçi sınıfının ortak mücadelesine bağlı olduğunu belirten Ceviz, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı öncesi tüm işçi kardeşlerimizi işyerlerinden seslerini yükseltmeye çağırıyor, hep birlikte insanca yaşanacak ücret ve vergide adalet sağlanıncaya kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Konfederasyonlarımıza alacakları mücadele kararlarının yanında olduğumuzu ifade ederken, işçi sınıfımızı da insanca yaşamak için örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK

Fotoğraf: Evrensel

Özelleştirme, sendikalaşmaya dönük engeller ve işten atmaların da önemli bir sorun olduğunu ifade eden Sinan Ceviz şunları söyledi:

“Tank Palet Fabrikası Katar ortaklı yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Türk Harb-İş Sendikamızın özelleştirme karşıtı verdiği mücadele ile yaratılan kamuoyu baskısını kırmak için bugünlerde yandaş medya bu fabrikayı itibarsızlaştırarak, bu peşkeşi olumlu gösterilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikasına üye olan Hürriyet gazetesi çalışanları, DERİTEKS üyesi VİP Giyim ve SF Tekstil işçileri, Genel-İş Sendikası Ataşehir Belediyesi temsilcileri, Güvenlik-İş Sendikası Bakırköy Belediyesi temsilcililerinin ve işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri gasbedilmiş durumdadır. Yine kriz nedeni ile fabrikalarda işçiler işten atılmaktadır. Krizin sorumlusu işçi sınıfı değildir ve işten atmalar yasaklanarak bu zulüm engellenmeli ve krizin faturasını sorumlular üstlenmelidir. Bizler, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak işçi ve emekçilerin birlik olmaktan başka çaresinin olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Kötü gidişatı değiştirmek mümkün

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