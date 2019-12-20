Suriye ordusunun İdlib’e operasyonu sonrası göç dalgası

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Bab el Hava Sınır Kapısı başta olmak üzere Türkiye ile bağlantı noktası olması bakımından önemli bir sınır vilayeti. El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'dan dönüşen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde olan İdlib’e yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun hava harekatı yaptığı belirtildi. DHA’nın geçtiği habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi.

Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret Al Numan kasabalarına hava saldırıları önceki gece ve dün sabah saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu Maaret Al Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti. Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi. AA'nin geçtiği habere göre, rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 9 köyü ele geçirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti iç savaşın başlamasından beri cihatçıların kalesi niteliği taşıyor. İdlib, Mart 2015’te ABD’nin desteği ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan’ın organizasyonuyla oluşturulan ‘Fetih Ordusu’ tarafından ele geçirildi. Ancak ‘Fetih Ordusu’nu oluşturan iki ana grup el Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Ahrar Şam, Nusra’nın (daha sonra Tahrir Şam Heyeti ismini aldı) zaferiyle sonuçlanan sert çatışmalara girmişlerdi. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Eylül 2017'de Astana’da varılan uzlaşmayla cihatçıların kontrolünde olan İdlib’de “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilmesi kararlaştırılmıştı. (DIŞ HABERLER)