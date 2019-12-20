Bir haftada 100'ü aşkın öğrenci zehirlendi: Gıda güvenliği cüzdanla vicdan arasında

Duygu Ayber GÜLTEKİN

İstanbul

Okullarda gıdaya bağlı zehirlenmeler sık sık gündeme geliyor. Özellikle son bir haftadır ülkenin dört bir yanında art arda yaşanan zehirlenme vakaları, “İhmal mi var?” sorusunu akıllara getirdi. Bu soruyu yönelttiğimiz TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, zehirlenme artışına üç temel neden sıraladı: Nitelikli personel istihdam edilmemesi, denetim yetersizliği ve olumsuz sonuçlara yol açan kişi ve kurumlara caydırıcı cezalar verilmemesi.

"TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU HALE GELMELİ"

Okullarda gıdaya bağlı zehirlenmelerin çok sık yaşanmasını, teknik personel istihdam edilmemesiyle ilişkilendiren Şenyurt, İstihdamı Zorunlu Personel Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyi eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan düzenlemede, teknik personellerin nerede çalıştırılacağının belirlendiğini ancak okulların bu listede yer almadığını belirten Şenyurt, “Israrla söylememize rağmen okullar kapsam dışı bırakıldı. Yani binlerce kişinin yemek yediği okullarda teknik personel çalışmıyor. Kanunen böyle bir zorunluluk yok, birinci neden budur” dedi.

Yemek üretiminin ve dağıtımının teknik personel denetiminde yapılması gerektiğine vurgu yapan Şenyurt, “Yemek dışarıda üretilip okula getiriliyorsa zaten üretici firmanın teknik personeli olması gerekiyor. Ama dağıtım noktasında bu işi takip edecek teknik personel yine yok. Özellikle yemekhanesi olan okullarda mutlaka çalıştırılması lazım” dedi.

NİTELİKLİ DENETİM YAPILIYOR MU?

Denetimlerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Şenyurt, kantinden aldığı şırınga çikolatayı yedikten sonra yaşamını yitiren çocukları hatırlattı. Denetimin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu denetim ekiplerince yapıldığını hatırlatan Şenyurt, yılda iki defa yapılması zorunlu olan denetimin ne kadar nitelikli yapıldığının tartışma konusu olduğunu söyledi. “Bu denetimler yapılıyor mu? Gerçekten niteliği yüksek denetimler mi yapılıyor? Bunlara dikkat etmek lazım” diyen Şenyurt şunları söyledi:

“Yemekler okula taşıma sistem ile getiriliyorsa bunlar hangi şartlarda getiriliyor, hangi şartlarda pişiriliyor, maliyeti düşürmek için acaba kalitesiz ürünler kullanılıyor mu? Tüm bunların denetlenmesi lazım. Bu denetimden öncelikli olarak Tarım Bakanlığı sorumlu. Ama veliler başta olmak üzere herkesin duyarlı olması lazım”

CEZALAR YETERSİZ

Gıda zehirlenmesine neden olan kişi ya da kurumlara yeterince ceza verilmediğinin altını çizen Şenyurt, caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini söyledi. Cezaların ağırlaştırılması için bir çalışma yürütüldüğünü ancak henüz uygulanmadığı için vakaların artarak sürdüğünü belirtti. Şenyurt, “Gıda güvenliği işletme sahiplerinin cüzdanıyla vicdanı arasında bırakılmamalıdır. Şu an böyle yürüyor maalesef. Bunun önüne geçilmelidir” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

100'Ü AŞKIN ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Basında yer alan haberlere göre, son bir haftada 100'ü aşkın öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Her ne kadar Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilerin evden getirdiği yiyeceklerden zehirlendikleri öne sürülse de bu iddialar henüz kanıtlanmadı.

Tokat'ta 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, Zonguldak'ta okulda yedikleri pide ve lahmacundan zehirlenen 18 öğrenci gıda zehirlenmesinden tedavi edildi. Trabzon'da ise 11 öğrenci hastanelik oldu.

Çorum ve Zonguldak'ta toplam 29 öğrenci okuldan yedikleri yiyeceklerden dolayı rahatsızlanırken, bugün Denizli'de 30 öğrenci yine okulda yedikleri besinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

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