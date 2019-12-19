Yine okul yine gıda zehirlenmesi: Çorum ve Zonguldak'ta 29 öğrenci tedavi edildi

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Çorum'da Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si kız 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

EREĞLİ'DE 15 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre, Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı. 15 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta dün toplam 70 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 70 öğrenci tedavi edildi

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