Denizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda 11 öğrenci, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, marketten alınan kekten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulunun 5'inci sınıf öğrencilerinde bu sabah baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine okul yönetimi, 112 Çağrı Merkezini aradı. Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrencilerden 11'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. 20 öğrenci ise hastaneye kaldırılan arkadaşlarını görünce paniğe kapıldı.

DHA'nın haberine göre öğrencilerin, sabah bir marketten alıp yedikleri keklerden zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Okuldaki sudan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere numune aldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de öğrencilerin yediği keki inceliyor.

Tedaviye alınan 11 öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)

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