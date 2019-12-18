Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 70 öğrenci tedavi edildi

Tokat'ta Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, Zonguldak'ta okulda yedikleri pide ve lahmacundan zehirlenen 18 öğrenci taburcu edildi. Trabzon'da da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA'nın haberine göre, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Harun Yüksel Ortaokulunda öğrenciler, Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37’si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

TRABZON'DA 11 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Trabzon'un Yomra ilçesinde de 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir ortaokulda düzenlenen etkinliğinin ardından 11 öğrenci rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 öğrencinin Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ettiğini dile getirerek, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.

EREĞLİ'DE GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞAYAN 18 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Fotoğraf: DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İsmet İnönü Ortaokulunda, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Ereğli Devlet Hastanesine başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesinin ardından kantin işletmecisi ve öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Pide ve lahmacunların yasal izinle kantinde satıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, pide ve lahmacunları satan firmanın imalathanesinden de numuneler aldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, alınan numunelerin incelemeye gönderildiğini söyledi. Gelecek rapora göre çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Çolrumoğlu, "Şu anda kesin sebebi bilinmiyor. Bir kısmı belki psikolojik de olabilir. Ama kantinde gerekli incelemeleri yaptık. Gerekli numuneler alındı. Laboratuvara gönderdik. Şu anda sonuçlar gelmeden bir şey söylememiz çok doğru değil. İşin sevindirici tarafı çocuklarımız acile geldikten kısa bir süre sonra taburcu oldular. Tabi ki buradan çıkarttığımız sonuç okul kantinlerimizin eskiden beri olduğu gibi daha dikkatli ve daha titiz denetlenmesi. Buradaki kantinci arkadaşlarımızın da bu konuda daha hassas olmaları yönünde biz gerekli talimatları da verdik. Bütün çocuklarımıza ve okulumuza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Gıda zehirlenmesiyle ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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