Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen öğrencilerin, başka bir öğrencinin okula getirdiği kekten yediği öğrenildi.
Fotoğraf: DHA
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının getirdiği kekten yedikleri öğrenildi. (Denizli/DHA)
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