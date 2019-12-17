"Şırıngalı çikolata"dan yaşamını yitiren Mert'in soruşturmasına yayın yasağı geldi

Medyada Nefret Söylemi: Evrensel ve Birgün'de nefret söylemine rastlanmadı

Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi Mayıs-Ağustos 2019 raporuna göre Evrensel ve Birgün'ün hiçbir haber ve köşe yazısında nefret söylemi yer almadı. Yeni Akit ise yine birinci oldu.