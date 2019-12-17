"Şırıngalı çikolata"dan yaşamını yitiren Mert'in soruşturmasına yayın yasağı geldi
Kantinden aldığı şırınga çikolatayı yerken kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Mert Yağız Köksal
Ankara'nın, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.
Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Keçiören’de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, 10 Aralık günü kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Mert Yağız Köksal'ın cenazesi 11 Aralık günü gözyaşları içinde toprağa verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı da okul yöneticilerinin açığa alındığını, okul kantini işletmesinin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)
Mert'in ölümüyle yeniden gündeme geldi: Kantin yönetmeliği ertelenmişti
Bir acı haber de Diyarbakır'dan: Umut'un şırıngalı çikolatan öldüğü iddiası
KKTC Sağlık Bakanlığı, ‘Şırınga Çikolataları’nın satışını yasakladı