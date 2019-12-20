Fabrikalarda "3 yıllık sözleşme ve yüzde 15 zam" söylentisi yayılıyor

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren metal grup sözleşmesinde MESS’in yüzde 6 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmaları sonucu ara buluculuk aşamasına geçilmesiyle metal işçileri fabrikalarda eylemlerini sürdürüyor. Türk Metal temsilcilerinin “Yüzde 12’ye ne diyorsunuz” diye fabrikalarda işçilerin nabzını yokladığını hatırlatan işçiler şimdi de “Yüzde 15 ila 18 arası zam ve 3 yıllık sözleşme” söylentisinin yayıldığını söylüyor. Sendikanın bilgisi olmadan böyle bir söylentinin yayılamayacağını söyleyen BOSCH işçileri, “Yüksek Hakem Kurulu baskısıyla işçiler korkutulmak isteniyor. Üretimi etkileyecek eylemler yapmalıyız” diyor.

SENDİKA BİLGİSİ OLMADAN YAYILMAZ BU SÖYLENTİ

Daha önce fabrikalarda “Yüzde 12 nasıl iyi mi” diye sorulduğunu söyleyen BOSCH işçisi, “Şimdi fabrikada zammın yüzde 15 ila 18 ve sözleşmenin 3 yıl olacağı söylentisi yayıldı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sendikanın bilgisi dahilinde yayıldığını düşünüyorum. Renault fabrikasında da bir temsilci ağzından yüzde 16 kaçırmış, boşa böyle söylemezler. Bunlar bence oranda anlaştılar şu an tepkileri ölçüyorlar” dedi.

Türk Metal’in MESS’le el altından görüştüklerini ifade eden işçi şöyle devam etti: “Yüksek Hakem Kuruluna baskısıyla insanları dedikleri orana ve 3 yıla ikna etmeye çalışacaklar. O yüzden bu yayılan rakamlara, yüzde 15 ila 18 arası bir şeye imza atabilirler. Çünkü MESS de Yüksek Hakem Kuruluna giderse açıkladıkları enflasyon üzerinden biten bir sözleşmede işçilerin sorun çıkaracağını ve çalışmayacağını. Oranı artırıp 3 yılı dayatacaklar. Biz kesinlikle sözleşmenin 3 yıl olmasını istemiyoruz ama eriyen maaşlarımızın da düzeltilmesini istiyoruz. Hayat her geçen gün pahalılaşıyor aldığımız para yetmiyor her ay içerdeyiz” diye konuştu.

MESAİLER AÇIK GÖSTERMELİK EYLEMLER VAR

Ara buluculuk aşamasına gittiğinden beri haftanın belli günleri vardiya giriş ve çıkışlarında eylem yaptıklarını hatırlatan işçi, “Üretime dokunmadan eylem yapıyoruz bu durum patronların işine geliyor. Eski işçiler oyun oynamayı bırakın üretimi durdurun diyor. Geçen 15 dakika geç girdik, çok bir etki yaratmadı bana göre. Her vardiyada 1 saat üretimi yavaşlat o zaman işin rengi değişir. Ama göstermelik eylemler olduğu için anca bu kadarı oluyor. Eğer patronları gerçekten sıkıştırmak istiyorsak önce fazla mesailere kalmama kararı alın. Birleşik Metal-İş fazla mesaileri kapattı, fabrikada işçiler Türk Metal neden kapatmadı diye soruyor temsilcilere ama net bir cevap yok. Üretimi ciddi şekilde durdurmadan fazla mesaileri kapatmadan vardiya giriş ve çıkışlarında eylem yapmışsın, insanları otobüslerle kent meydanlarına taşıyıp eylem yapmışsın MESS’in çok da umurunda değil. Patronların işleri yürüyor çünkü” ifadelerini kullandı.

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