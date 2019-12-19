Türk Metal üyesi işçiler kent meydanlarından MESS'i uyardı

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların dayatmalarına karşı Türk Metal üyesi işçiler eylem yaptı.

Türk Metal üyesi metal işçileri, MESS’in yüzde 6 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmasına karşı kent meydanlarında basın açıklamaları yaptı. Patronların kazanılmış haklarına bile göz diktiğini belirten işçiler, “Hiçbir talebimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Renault, Ford, TOFAŞ, Bosch, Arçelik, Man, Mercedes, İDÇ, B/S/H başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu, MESS kapsamındaki fabrikaların bulunduğu tüm illerde binlerce işçi kent meydanlarında açıklamalar yaptı.

Yapılan eylemlerde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Uzlaşma yoksa mücadele var”, “İş ekmek yoksa barış da yok”, “Sözleşme hakkımız söke söke alırız”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atıldı. Metal işçilerine Türk-İş’e bağlı bazı sendikalar da destek verdi.

Eylemlerde yapılan açıklamalarda, “Biz yeni hakları konuşalım derken onlar kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz çağdaş çalışma derken onlar çağ dışı koşullar dayattılar. Biz alın terimizin karşılığı deyince de size enflasyon kadar zam yeter dediler. Fabrikalardan yükselen sesler hakkını arayan, alın terinin karşılığını isteyen, enflasyon dayatmasına hayır diyen işçinin sesidir. Kazanılmış hakları korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya, bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de bedel ödemeye de kararlıyız. Üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz, tamam diyene kadar mücadele edeceğiz. Hiçbir talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dendi.

İSTANBUL - ŞİRİNEVLER

TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY

Fotoğraf: Evrensel

Çerkezköy’deki eyleme BSH, Arçelik, Kale Kilit, Hema, Dinex gibi büyük fabrikaların yanı sıra pek çok fabrikadan 6 bine yakın işçi katıldı. 2 koldan yürüyen işçiler meydanda buluştu. Yürüyüş ve açıklama sırasında sık sık “Hey MESS şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Eyleme katılan işçiler arasındaki sohbetlerde mücadele isteği göze çarptı.

İZMİR

Fotoğraf: Evrensel

ALİAĞA

Fotoğraf: Evrensel

KOCAELİ - GEBZE

Fotoğraf: Evrensel

BURSA

Fotoğraf: Evrensel

ANKARA

Fotoğraf: Evrensel

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)