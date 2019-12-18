İşçi mektubu: Açlık koşullarına birlikte itiraz edebiliriz

Bir çelik halat işçisi

Kocaeli

Metal sektöründeki sözleşme döneminden dolayıdır ki biz metal işçileri hareketliyiz bu aralar. Yükselen enflasyon karşısında biz işçilere dayatılan düşük zam oranı ve hak kaybı yaratacak diğer maddeler bizlerin açlık koşullarında çalışması anlamına geliyor.

Ne yazık ki daha önce asıl işin dışında yaptığımız ek işler bir nebze de olsa bizleri rahatlatırken şimdilerde ek iş yapsak dahi yetmiyor. Geçinebilmek için bizler çalışmaktan geri durmayız. Emeğimizi sonuna kadar harcarız. Ancak bunun karşılığını da almak istiyoruz ve insanca yaşamak istiyoruz. Ama patronlar bunu bize vermediler hiçbir zaman, vermeyecek de. Bize düşen de gücümüzü kullanarak almak.

Sendikalarımızın yaptığı görüşmeler sonucu hiçbir karar çıkmamış lehimize. Sözleşme başladıktan ancak dört ay sonra alkışlı yürüyüşler eşliğinde eylemler başladı. Fakat bu eylemler bize hiç de mantıklı ve patronlara geri adım attıracak türden gelmiyor. Genel düşüncemiz; üretime ara vererek, şalterleri indirerek sonuç alacağımız yönündedir. Tabii ki bunun için önce kendi işyerlerimizde, sonra aynı sendikaya bağlı diğer işyerlerindeki işçi kardeşlerimizle, daha sonra da diğer sendikalara bağlı işyerlerindeki işçi arkadaşlarımızla birlik olarak cevap vermeliyiz.

Hepimizdeki düşünce bu olmasına rağmen neden bir araya gelemiyoruz, buna da anlam veremiyorum. Her zaman sendikadan bir şeyler bekliyoruz. Görüyoruz ki sendikalar da bize ses olmuyor. Ne yazık ki yeri geldiğinde de patrondan yana tavır alıyorlar.

Bugün açlık ücretlerini, esnek çalışma koşullarını kabul etmeyeceksek bunu birlik olarak yapabiliriz. Selam olsun emeği uğruna direnenlere.

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