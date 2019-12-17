Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti

Türk Metal üyesi metal işçiler, MESS’in yüzde 6 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmasına karşı fabrikalarda eylem yaptı.

Renault, Ford, TOFAŞ, Bosch, Arçelik, Man, Mercedes, İDÇ başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu MESS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda işçiler vardiya giriş çıkışlarında eylemler yaptı. Eylemlerde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Uzlaşma yoksa mücadele var”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı.

KENT MEYDANLARINDA EYLEM YAPMA KARARI

Türk Metal, MESS’in dayatmalarına karşı perşembe günü kent merkezlerinde eylem yapacağını duyurdu.

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına tepki gösteren Türk Metal ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, geçen hafta fabrikalarda eş zamanlı eylem yapmıştı.

Türk Metal Gebze-Dilovası Şube Başkanı İsmail Çiçek ve Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Teke kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Yapılan duyurulara göre Kocaeli’de İzmit Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park Meydanı ve Gebze Kent Meydanı’nda basın açıklamaları yapılacak. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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