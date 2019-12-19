Fransa’da grev dayanışması sürüyor, saflar netleşiyor

Deniz UZTOPAL

Paris

Fransa’da 5 Aralık’ta başlayan grevler, tam bir mücadele ruhuyla devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen gösterilere katılımın nasıl olacağını herkes merak ediyordu. Zira Emmanuel Macron Hükümeti, emeklilik reformu tasarısını bir önceki hafta kamuoyuna sunmuştu.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ KANAL KANAL DOLAŞTI

Bir haftadır hükümet inanılmaz bir düzeyde propaganda yürütüyor. Tüm bakanlar neredeyse bütün işlerini ve güçlerini bırakmış sabahtan gece yarılarına kadar televizyon kanallarını teker teker dolaşıyorlar. Hangi kanalı ya da radyoyu açarsanız açın kesin bir hükümet temsilcisiyle karşılaşıyorsunuz. Kuşkusuz hepsinin ortak söylemi, söz konusu reformun tüm yurttaşlar arasında eşitliği sağlayacağı ve bugün yaşanan toplu taşıma ve trafik sorununun tek sorumlusunun CGT (Genel İş Konfederasyonu) olduğu.

1 MİLYON 800 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Fakat tüm bu medya ablukasına rağmen toplumunun ezici çoğunluğu reform tasarısına karşı ve grevlerden dolayı günlük ulaşım sorunlarının sorumlusunun sendikalar değil, hükümet olduğunu düşünenler çoğunlukta. Böyle bir ortamda 17 Aralık gösterileri önemliydi. Katılım 5 Aralık’ta sokaklara inen 1 buçuk milyondan düşük olsaydı, hükümet “Bakın işte Fransızlar sokağa inmiyorlar, sunulan reformu destekliyor” içerikli propagandaya hazırlanıyordu. Oysa 1 milyon 800 bin kişi sokaklara indi. Yani reformun açıklanmasından sonra emekçilerin öfkesi daha da artmıştı. Üstelik Paris gibi büyük metropollerde trenlerin grevi dolayısıyla gösteri alanlarına gitmek oldukça zor olmasına rağmen.

YÜRÜYÜŞÜ DAYANIŞMAYLA ÖRGÜTLEDİLER

Paris ve çevresinde sendikalar ve ilerici belediye başkanları gösteriye katılmak isteyenler için 200 otobüs kaldırdı. Yanı sıra binlerce emekçi üçer, beşer bir araya gelerek ortak araçlarla gitme yöntemine başvurdular. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu gösterilere gelenler, polis saldırılarına, biber gazlarına maruz kalma ihtimallerinin çok güçlü olduğunu bile bile geldi. Burjuva demokrasinin uzun yıllar egemen olduğu Fransa gibi bir ülkede yürüyüş ve gösteri hak ve özgürlüğü son yıllarda ciddi saldırılara maruz kaldı. Bundan 5-6 yıl öncesinde böylesi bir yürüyüşe binlerce aile çoluk-çocuk katılırdı, 17’sindeki gösteride ise hiçbir çocuk yoktu. Yani böylesi koşullarda 1.8 milyon insanın sokaklara inmesi, onca engele rağmen reform tasarısına karşı olduğunu göstermesi hükümete verilen en iyi mesaj oldu.

HÜKÜMETTE PANİK HAVASI

Hükümet cephesinde bundan dolayı bir paniklemenin olduğu gözlemleniyor. Üstelik söz konusu reformun “yazarı” olan ve bundan dolayı hükümete giren Jean-Paul Delevoye’un da Anayasaya aykırı bir şekilde, bakan olduktan sonra 13 ayrı şirket ve vakıftan maaş aldığının ortaya çıkmasından sonra istifa etmek zorunda kalması, hükümeti daha da zora soktu. Hükümet birkaç gündür bu hafta sonu başlayacak yılbaşı tatilinden dolayı demir yolu grevine ara verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Fakat herkes de biliyor ki grev durursa tekrar başlaması çok zor olacaktır. Bundan dolayı 5 Aralık’tan bu yana mücadele eden sendikalar teklifi reddetti ve grevi durdurmanın tek koşulunun hükümetinin reform tasarısını geri çekmesi olduğunu hatırlattı.

"SARI SENDİKALAR BÖLER Mİ" ENDİŞESİ

Hükümet reform tasarısını korumak için en çok tepki çeken noktalarda “düzeltme” yapmaya hazır olduğunu şimdiden ilan etti. CFDT (Fransa Demokratik İş Konfederasyonu) yönetimi, bugüne kadar olduğu gibi, yine sınıf hareketini bölmeye hazır görünüyor ve hükümetin atacağı ilk geri adımda hareketi durdurmaya çalışması bekleniyor. Bunu, bugüne kadar çok yaptı, fakat bu sefer gerçekleştirebilmesi daha zor gibi görünüyor. Zira CFDT’nin tabanında da reforma çok büyük tepki var ve örneğin Demir Yolları Çalışanları Federasyonu, merkezin kararının tersine mücadeleye çoktan atıldı.

Kamuoyunun bu kadar tepkili olduğu koşullarda “sarı sendika”nın merkezinin de kolayca hareketi zayıflatması mümkün görünmüyor. Üstelik diğer reformist sendikalardan biri olan UNSA’da örgütlü demir yolları işçileri de, yönetimin tersine radikal mücadeleci bir çizgideler ve birçok açıdan tüm sendikacılara örnek oluyorlar. Önümüzdeki günlerde saflar daha da netleşecektir.

ENERJİ İŞÇİLERİ HÜKÜMET KURUMLARININ ELEKTRİKLERİNİ KESİYOR

CGT’ye bağlı en güçlü dört sendika (Demir yolları, taşıma, maden ve enerji ile kimya sanayii) bu hafta sonundan itibaren mücadeleyi daha da yükseltme çağrısında bulundu. Bu haftadan itibaren enerji sektöründe CGT üyeleri kimi bakanlıkların, senatonun, valiliklerin, büyük tekellerin elektriklerini birkaç saatliğine kesmeye başladı. Ortak elektrik hattının olduğu kimi yerlerde bu kesintiler sıradan vatandaşı hatta bazen kimi hastaneleri de etkiledi ve hükümet şimdiden karalama kampanyası başlattı. Hatta CGT’nin bölge sekreterlikleri ifade vermek üzere çağrıldı. Fakat sendikalar ülke ekonomisini yavaşlatma ya da durdurmaya yönelik gerekli olan her tür eylem biçimine devam edeceklerini açıkladı.

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