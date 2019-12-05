Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin milyonlarca kişinin emeklilik hakkında kısıntılara neden olacak emeklilik reformu hazırlığı nedeniyle işçi ve emekçiler genel grev başlattı.

Ülke tarihinin en büyüklerinden biri olarak nitelendirilen greve katılım çok yüksek oldu.

HER YERDE GREV!

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları iş bıraktı. Ülke genelindeki okulların yüzde 65’inde eğitime ara verildi. Paris’te 16 metro hattının 11’i hizmet vermezken, 5’inde aksamalar yaşandı. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılmadı. Air France’ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30’u iptal edildi.

Fotoğraf: Evrensel

YÜZ BİNLER SOKAKLARA AKTI!

Öte yandan başta başkent Paris olmak üzere milyonlarca işçi, emekçi ve öğrenci sokaklara çıkarak hükümeti protesto etti. Grev kapsamında yapılan eylemler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra “Sarı Yelekliler” tarafından da desteklendi.

Başkent Paris’te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın etrafında barikat kurarak “güvenlik” önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi. Başkent Paris’te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Fotoğraf: AA

POLİS, BAZI İLLERDE GAZLA SALDIRDI

Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan emekçiler ve gençlerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu.

Nantes kentinde de 20 bin kişinin katıldığı gösteride de polis yürüyüş yapanlara biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: AA

"REFORM" NE GETİRİYOR?

Söz konusu “reform”, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor, milyonlarca işçi ve emekçiyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

(DIŞ HABERLER)

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