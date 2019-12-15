15 Aralık 2019 18:24

Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek

Fransa’da hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı, eylemler sürüyor. Salı günü için büyük yürüyüş çağrısı yapıldı. Fransa emekçileri ve gençleri yeni yılda da mücadeleyi sürdürecek.

Emeklilik reformuna karşı yapılan eylemde pankartı tutan çok sayıda kişi yer aldı. Önde ise kızıl bayrak taşıyan biri bulunuyor.

Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

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    Irmak ERACAR
    Strazburg

    Fransa’da hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı, sendika ve meslek örgütlerinin 5 Aralık’taki genel grev çağrısı toplumun her kesiminden karşılık buldu ve aradan bir hafta geçmesine rağmen beklenenin üzerinde bir katılımla devam ediyor.

    HÜKÜMET YASAYI ŞUBATTA GETİRECEK

    Demiryolu, şehir içi ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, enerji gibi kamusal iş kollarında çalışanların kararlı ve örgütlü tutumu sayesinde ülkede günlük yaşam durma noktasına geldi. Daha önce, yeni emeklilik reformunun detaylarını açıklamak üzere 15 Aralık’ta Başbakan Édouard Philippe tarafından yapılacağı duyurulan bilgilendirme toplantısı 11 Aralık’a çekildi. Başbakan, bir saate yakın süren açıklamasında reformla ilgili detaylı bilgileri paylaşarak “dayanışmacı, adil, sade ve herkes için emeklilik” söylemini kullandı.

    Günlerdir sürmekte olan grev hareketiyle ilgili olarak ise “Endişeleri, şüpheleri, kaygıları duyuyor ve anlıyorum. Her anlamda mücadele geleneği/kültürü olan bir ülkeyiz, fakat bu bir savaş değil. Bu konuya savaşçı zihniyetle yaklaşmak, reformun olumlu ve yapıcı yönlerini görmeyi engeller” dedikten sonra, yeni yasanın 1975 ve sonrasında doğanları kapsayacağının altını çizdi. 2022’de 18 yasında olacak olan 2004 doğumlular ise yeni yasaya entegre olan ilk kuşak olacaklar.

    Emeklilik reformundan şimdilik geri adım atmayan hükümet, en geç şubat ortasında yasayı oylanmak üzere parlamentoya getirmeyi planlıyor.

    GREV GENİŞ KATILIMLA SÜRÜYOR

    Buna karşın başta Genel İş Konfederasyonu (CGT) olmak üzere, hemen tüm sendika ve meslek örgütleri, gençlik ve öğrenci örgütleri greve geniş katılımla devam ediyor. Birçok üniversitede fakülte işgalleri, boykotlar ve mitingler gerçekleştirildi. Ulusal demiryolu SNCF’e bağlı trenlerin yaklaşık yüzde 90’ı hizmet vermiyor. Şehir içi ulaşımlarda; tren, tramvay ve otobüs seferleri çoğu kentte yarı yarıya düşmüş durumda. Ülke çapındaki okulların neredeyse yarısında görevli idari ve eğitimciler grevdeler.

    YENİ YILA KADAR DEVAM

    Karayolları ve otoban görevlilerinin de katılımı sonucunda grevin ilk günü olan 5 Aralık’ta, sadece Paris ve çevresini içeren Île de France bölgesi içerisindeki yollarda toplam 600 km araç kuyruğu oluştu. Belli başlı büyük şehirlerde geniş katılımlı protesto, gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. Kitlesel grev dalgasının, Noel tatili zamanı olan 24 Aralık’a kadar aynı katılım ve yoğunlukla sürmesi bekleniyor. Yeni yılla birlikte ise hükümetin tutumuna göre mücadele ve eylem takvimi belirlenecek.

    17 ARALIK’A BÜYÜK GÖSTERİ ÇAĞRISI

    CGT, 12 Aralık’ta yayınladığı basın bülteninde; Başbakan Édouard Philippe’in emeklilik reformuna ilişkin yaptığı açıklamalara değinerek, “Başbakanın konuşmasından çıkan sonuç özetle şudur; ortalama emeklilik yaşı 64 olacak, sadece tam kariyer doldurmuş olmak şartıyla minimum 1000 avro emekli maaşı. Yani var olan koşullardan dahi geriye gidiş” ifadelerine yer verdikten sonra, “CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, ÜNL ve ÜNEF olarak 5 Aralık’taki kitlesel katılımın gücü ve kazanma kararlılığıyla, 17 Aralık için tekrar çağrı yapıyoruz!” denildi.

    KİMLER GREVDE?

    Emeklilik yaşını yükselten ve emeklilik maaşını düşüren “reform”a karşı greve gidenler arasında RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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