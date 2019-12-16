Fransa'da emeklilik reformuna karşı grevler 12. gününde sürüyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin milyonlarca kişinin emeklilik hakkında kısıntılara neden olacak emeklilik reformu hazırlığı nedeniyle süren grev 12. gününde.

Başkentte bugün 8 metro hattı ve 20'ye yakın metro istasyonu kapalı tutulurken, diğer metro hatları da belirli saatlerde güzergahın bazı kısımlarında çalışıyor. Paris ve çevresinde trafik sıkışıklığı nedeniyle toplam 630 kilometrelik rekor uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 61'i bugün grev yaptı. Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Direktörü Alain Krakovitch, basına yaptığı açıklamada, grevlerin, SNCF'nin her gün 20 milyon avro zarar etmesine neden olduğunu açıkladı.

Ülkede çok sayıda üniversitede bugün yapılması planlanan sınavların ertelendiği belirtildi.

Paris'te dün ikisi hariç tüm metro hatları çalışmadı.



Yarın da ülkede toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde aksamalar yaşanacak.

17 ARALIK’A BÜYÜK GÖSTERİ ÇAĞRISI

Buna karşın başta Genel İş Konfederasyonu (CGT), 12 Aralık’ta yayınladığı basın bülteninde; Başbakan Édouard Philippe’in emeklilik reformuna ilişkin yaptığı açıklamaları “Başbakanın konuşmasından çıkan sonuç özetle şudur; ortalama emeklilik yaşı 64 olacak, sadece tam kariyer doldurmuş olmak şartıyla minimum 1000 avro emekli maaşı. Yani var olan koşullardan dahi geriye gidiş” ifadeleri ile değerlendirmiş ve "CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, ÜNL ve ÜNEF olarak 5 Aralık’taki kitlesel katılımın gücü ve kazanma kararlılığıyla, 17 Aralık için tekrar çağrı yapıyoruz!” demişti.

Kitlesel grev dalgasının, Noel tatili zamanı olan 24 Aralık’a kadar aynı katılım ve yoğunlukla sürmesi bekleniyor. Yeni yılla birlikte ise hükümetin tutumuna göre mücadele ve eylem takvimi belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

Sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından işçi ve emekçiler, 5 Aralık itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Greve, Fransa tarihinin 1995'ten bu yana en büyük protestolarına, yaklaşık 800 bin kişi katılmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Fransa emekçileri yeni yıla mücadele ile girecek

Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev 7. gününde

Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev bugün de sürdü

Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

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