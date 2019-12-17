Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş

Fransa'da hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı, grevler ikinci haftasında da sürüyor. Ülkede emiryolu, şehir içi ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, enerji gibi kamusal iş kollarında çalışanlar iş bıraktı. 5 Aralık’tan bu yana üçüncü büyük yürüyüş ise başladı.

CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, ÜNL ve ÜNEF gibi işçi ve öğrenci sendikalarının çağrısı ile binlerce kişi başta başkent Paris olmak üzere sokakları doldurdu.

Yürüyüşe katılanlar Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu geri çekmesini istiyor.

Kitlesel grev dalgasının, Noel tatili zamanı olan 24 Aralık’a kadar aynı katılım ve yoğunlukla sürmesi bekleniyor. Yeni yılla birlikte ise hükümetin tutumuna göre mücadele ve eylem takvimi belirlenecek.

Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

İtfaiyeciler de üniformalarıyla yürüyüşe katılanlar arasında. | Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

İtfaiyeciler de üniformalarıyla yürüyüşe katılanlar arasında. | Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

(DIŞ HABERLER)

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