Fransa’da tarihi grev: Bir rüzgar yükseliyor

Patrick APEL-MULLER

Humanite / Başyazı

Artık köşeye sıkıştı. İktidar artık güçsüz bir mücadele olacağı ihtimali üzerine hesap yapamaz. Grevler kitlesel oldu, Devlet Demir Yolları (SNCF), Paris Metrosu (RATP), eğitim sistemi ya da devlet elektrik şirketinin;son yirmi yılda yapılan ya en güçlü ya da en güçlüleriyle kıyaslanabilecek grevleri gerçekleşti.

Mücadele sadece kamu sektörüyle de sınırlı kalmadı: Dün (5 Aralık) 8 rafineri den 7’si çalışmıyordu ve 2 bin özel şirkette işçiler üretimi durdurmuşlardı. Temel şiarı “Puan usulü emeklilikte hepimiz kaybediyoruz, 60 yaşında emeklilikle herkese kazanıyor. Macron planını geri çek” olan yürüyüşler 45 ilde kitlesel gerçekleşti.

Hükümetin sinsice hazırladığı emeklilik reformuna karşı mücadeleye, son anketlerin de gösterdiği gibi kamuoyunda da büyük bir destek var. Toplu taşımalarının tamamen felç olmasını kullanıcılar olumlu karşıladılar ve hiçbir kaos yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı, kasırga geçtikten sonra, ellerinin serbest olduğunu düşünmemeli.

Grevler devam ettirilebilir diye karar verildi ve şimdiden başka mücadele günleri de planlandı. Hiçbir güçlü sendikadan ona (Macron’a) destek yok ve seçmenler de kampanya döneminde verdiği sözü hatırlıyorlar: “Ne emekliye ayrılma yaşına ne de emeklilik maaşına dokunacağız”.

Şimdilik kararlar gelecek haftaya ertelendi. Peki Emmanuel Macron bu gerici projesini dondurma ve alternatif projeleri dikkate alacak kadar kamil davranacak mı? Hiç de kesin değil. Fakat reddedilen bu proje etrafında sert, uzun ve birçok öfkeyi birleştirici bir mücadeleyle karşı karşıya gelme riskini göze almak zorunda kalır. Orta vadede bundan kazançlı çıkmayacağı kesin.

Bu reformun taşıdığı gericilik aynı sırada kolektif olarak ileriye doğru ilerlemenin ne olduğunun da sorgulanmasını kendi içinde taşıyor. Sol partiler bunu 11 Aralık’ta gerçekleştirme kararını verdiler. Tüm yurttaşlar bu projeden olumsuz etkileniyorlar,bunların başında da puan sisteminden en fazla zarar görecek gençler geliyor.

Sosyolog Pierre Bourdieu bu konuda şunları hatırlatıyordu: “Toplumsal tarih, onu dayatabilecek bir toplumsal hareket olmadan toplumsal bir politika olmayacağını öğretiyor.” Tam da buradayız.

Çeviren: Deniz Uztopal

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